El Conquistador del Fin del Mundo Conquis x Gaztea Eñaut, Mikel o Sandra. ¿Quién será el primer concursante de "El Conquis20"? Gaztea Publicado: 16/10/2023 16:33 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2023 16:34 (UTC+2) El programa "Gu" de la radio Gaztea elegirá al primer concursante de "El Conquis 20. Eñaut Izeta, Mikel Mañeru y Sandra Caeiro son los tres candidatos. El plazo para votar termina el 23 de octubre, será entonces cuando se dé a conocer al elegido o elegida.

Ya queda menos para la 20ª edición de "El Conquistador". Como en anteriores ocasiones, este año también estará en manos de la audiencia de Gaztea decidir quién será el primer concursante a través de una votación en su web.

Así, el programa "Gu" ha dado a conocer quiénes son los tres aspirantes que optan a una plaza en el concurso: Eñaut Izeta, Mikel Mañeru y Sandra Caeiro. ¿Te gustaría conocerlos?

Eñaut Izeta

Eñaut Izeta tiene 22 años y es de Aia, pero no tiene ningún parentesco con ganador de la 13ª edición Izeta Iruretagoiena. De hecho, asegura ser el Izeta verdadero. Es competitivo, no le gusta perder y aunque no haría trampas, jugaría al límite dentro de las regas, eso sí. No es de los que arrojan la toalla, le gusta sufrir y dice que lo va a demostrar.

Mikel Mañeru

Mikel Mañeru tiene 22 años y es natural de Berriz. Conoció "El Conquis" gracias a su novia en 2020, en plena pandemia. Es crossfitero, no le gustan las estrategias y prefiere ir de cara.

Sandra Caeiro

Natural de Mendaro, esta joven de 21 años practica todo tipo de deportes. Se está preparando para ser bombera y en "El Conquis" le gustaría ponerse a prueba, aunque reconoce que pasará mal si no duerme bien y si tiene hambre.

El plazo para votar termina el 23 de octubre. Será entonces cuando el programa "Gu" dará a conocer quién es el elegido o elegida y se pondrá en contacto en directo para comunicarle la noticia.

¡Buena suerte a los tres!