El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 4 Manu Maritxalar se despide de la aventura mientras aumenta la tensión tras la prueba de las boyas EITB Media Publicado: 13/02/2024 01:15 (UTC+1) Última actualización: 13/02/2024 01:15 (UTC+1) Los Pumas han sido ganadores en el juego de las boyas y los Piches, perdedores. Eneko y Anartz han eliminado a Manu en el duelo de las escalas locas. Ha aumentado la tensión en los equipos.

El Piche más veterano no ha tenido tanta suerte en su segundo duelo y ha caído frente a Anartz y Eneko en el duelo de las escalas locas. Un duelo que Manu no ha sido capaz ni de empezar, a pesar de no parar de intentarlo con la ayuda de Andrea y que ha resultado ser un igualado cara a cara entre Anartz y Eneko que, finalmente, ha dado la victoria al bicampeón del "Conquis". El remero ha acudido a su segundo duelo tras recibir la nominación directa por parte de los Pumas y marcarle la cara David Seco.

Maritxalar se ha enfrentado al duelo a pesar de haber estado fuera de combate en el juego de las boyas, donde todos los integrantes, excepto uno, estaban atados de manos a un tronco y dentro de la laguna estaban unas boyas que tenían las llaves para liberarlos. La decisión de Durana, como nueva capitana Piche, de dejar fuera del juego a Manu Maritxalar ha tenido sus consecuencias en una tensa asamblea azul que ha terminado con su nominación por parte del equipo y en la que se han puesto encima de la mesa las primeras estrategias.

Las personalidades de los participantes ya se han empezado a ver, y la nominación de Durana a Andrea ha desatado una discusión entre ambas en la que han salido antiguas rencillas del pasado. El que ha respirado tranquilo ha sido Gorrotxa, que ha recibido la inmunidad por parte del equipo Puma por su papel en la prueba de inmunidad.

Los que respiran tranquilos una semana más son los Pumas que, a pesar de estar muy igualados con los Cóndores, han conseguido hacerse con la ikurriña en el primer juego con David Seco como único capitán tras la salida de Juanito. No ha tenido tanta suerte Locuras en esta nueva etapa, que ha tenido que conformarse con un segundo puesto para su equipo tras un error de Anartz desatando los nudos de la boya, y que ha provocado su posterior nominación por parte del capitán.

La aventura avanza y las tensiones aumentan. El campamento muy pobre ha estallado en una discusión protagonizada por Luisito que protestaba por no tener sitio para dormir. El equipo rojo ha demostrado ser un grupo unido en los juegos, pero no tanto en la convivencia. La actitud de Izan no gusta entre los Pumas y ha desatado el enfado de Potxi e Iara que le han acusado de tener muy presente su condición de míster Bizkaia y su postureo frente a las cámaras.

El equipo verde no se libra de los malos rollos, y la llegada del correo ha desatado la ira del capitán Cóndor antes del juego de inmunidad. Locuras ha estallado contra un redactor y ha amenazado con irse del programa si no se le devolvía su objeto personal. Finalmente, y tras una charla con Patxi antes de comenzar el juego, el capitán verde ha recapacitado y ha continuado en la aventura. Precisamente, la elección de la nueva capitán en los Piches no se ha librado de polémica. La decisión de elegir a Durana ha puesto en evidencia las diferencias y los egos del equipo azul. La nueva capitanía ha provocado el malestar de Manu por no tener en cuenta su amplia experiencia.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.