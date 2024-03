El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 7 Txarku, primer expulsado Puma tras ofrecerse a ir a duelo después del polémico juego de inmunidad EITB Media Publicado: 05/03/2024 01:15 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2024 01:15 (UTC+1) Huido, que ha ganado su cuarto duelo, y Iagoba, han eliminado a Txarku en el duelo de las tirolinas zigzag. El juego de inmunidad de rafting y escalada lo han ganado los Piches de Andrea; los Pumas y los Cóndores, descalificados al incumplir Mejuto y Locuras las reglas del juego. Escuchar la página Escuchar la página

Los Pumas sufren su primera baja en el equipo tras siete semanas invictos en Patagonia. Txarku ha pagado los errores de su equipo cometidos en el juego de inmunidad y se ha ofrecido a ir a duelo al no sentirse satisfecho por su trabajo remando en el rafting. El de Astrabudua se ha despedido de la aventura en un enfrentamiento muy complicado de tirolinas zigzag contra Iagoba y Huido. El Cóndor ha resultado ganador, acumulando ya cuatro duelos ganados.

El error de Mejuto en el juego, al lanzarse al agua y no vincularse, les ha arrebatado la ikurriña a los Pumas a pesar de haber sido el primer equipo en llegar a la cima. Un fallo que su equipo no le ha recriminado ni ha tenido en cuenta a la hora de las nominaciones, ya que todas las lanzas en la asamblea, menos la de Igor, han recaído en Txarku, obedeciendo así a su proposición de ir a duelo. El capitán, que ha nominado el primero, ha clavado la lanza a Xabi, que finalmente se ha librado por no ser el elegido de Huido.

Las frías aguas del rio Corcovado han puesto a prueba a los equipos en un juego de inmunidad de rafting y escalada muy emocionante dónde las trampas han sido las protagonistas. Mejuto, como elegido de su equipo, ya estaba descalificado antes de llegar a la cuerda por lanzarse al agua dónde no debía; aun así, ha continuado y ha subido sin vincularse. Pero el Puma no ha sido el único en incumplir las normas: Locuras, elegido por parte de los Cóndores, ha hecho lo mismo al subir sin vinculación y ha hecho caso omiso a los gritos de su equipo al ver que Mejuto le estaba pisando los talones. Ese acto imprudente ha hecho que los Pumas perdieran la ikurriña a pesar de que Mejuto ha llegado a ondearla en la cima. Un gesto que a Andrea, como responsable de los Piches para realizar el último tramo, le ha indignado por no considerarlo juego limpio y ha amenazado con abandonar la aventura si no le devolvían la ikurriña a los azules.

Finalmente, el triunfo ha sido para los Piches, que sí han cumplido con todas las indicaciones. Una victoria muy necesaria que ha sabido a salvación para los azules tras las últimas semanas al borde de la extinción y que ha llegado con Jokin como capitán, elegido en el último correo. La ikurriña ha llegado acompañada de un gran asado de cordero argentino de premio que ha servido de gran celebración del cumpleaños de Luisito. Una fiesta que se ha trasladado hasta el campamento rico dónde han seguido disfrutando de la comida y la bebida.

La decisión del programa no ha sido bien encajada por el equipo rojo, que ha perdido por primera vez, cosa que ha terminado de levantar ampollas entre los Pumas. Iagoba, enfadado por la resolución de la prueba, ha estallado contra sus compañeros llamándoles "generación de cristal" y "panda de torpes". Además, ha acusado a las chicas de tener un papel y querer quedar bien delante de las cámaras, especialmente a Gigi, a quien ha acusado de vivir debajo de las faldas de otros. La nominación directa de los Piches ha sido para Iagoba, por considerarle uno de los más fuertes y la inmunidad ha recaído en Gigi, un detalle de Lobo que los Piches han respaldado.

Los Cóndores se han quedado una vez más a las puertas de un primer puesto, esta vez por el error de su capitán. Todos se lo han echado en cara, especialmente Huido, que ha sido el más crítico con Locuras por no vincularse en la cuerda. El de Bilbao se ha propuesto una vez más para ir a duelo, y Locuras, siguiendo su estrategia de poner en la palestra a los más fuertes, ha mandado a duelo a Huido. Este está dispuesto a romper todos los récords y superar a su capitán, que le ha acompañado al cara a cara y que ya considera al joven el nuevo Conquistador.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.