El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 8 Iagoba abandona la aventura confesando las trampas y poniendo en peligro al equipo Puma EITB Media Publicado: 12/03/2024 00:50 (UTC+1) Última actualización: 12/03/2024 00:50 (UTC+1) El juego de la pirámide de fardos se ha declarado nulo tras la victoria de los Pumas ya que ninguno de los equipos ha construido su pirámide correctamente. En la repetición, los Piches han ganado el juego y Pumas y Cóndores han protestado, acusando a la organización de favorecer a los azules.

El equipo Puma no gana para disgustos. No contento con abandonar, Iagoba ha puesto en un compromiso a todo el equipo rojo al confesar las trampas que ha hecho desde que comenzó la aventura. El de Donostia ha explicado como ubicó una cabaña al otro lado del rio en la que encontró un silo lleno de maíz que le ha servido de alimento durante todo su concurso. Pero ese no ha sido el único botín que ha conseguido de manera furtiva, también robó pilas con las que intentó hacer fuego sin éxito o utensilios de cocina como cuchillos. Unas trampas que ponen en el punto de mira a los Pumas y que puede que tengan graves consecuencias.

Lo que está claro es que el equipo no está pasando por su mejor momento. Después de perder a Txarku la semana pasada, el equipo, que se creía invicto, vuelve a perder a otro integrante de manera inesperada. Iagoba, que se consideraba uno de los más fuertes del equipo, finalmente ha abandonado la aventura entre lágrimas por una lesión en el tobillo para no convertirse en un lastre.

La mala racha de los rojos ha comenzado con un juego de inmunidad inédito hasta el momento. La pirámide de fardos ha puesto a prueba la destreza de los equipos con las matemáticas a la hora de montar una pirámide perfecta, pero las cuentas no les han salido del todo bien. Gigi, Luisito y Jone han sido los elegidos por los equipos y, acompañados por Mejuto, Durana y Aritz, tenían la misión de realizar la parte final del juego que consistía en subir la pirámide y coger dos banderines. Sin embargo, ninguno ha cumplido los requisitos del juego y, a pesar de los avisos de Patxi indicándoles que no estaba siendo una pirámide perfecta, los Pumas han continuado, han cogido los dos banderines y la ikurriña, pero el juego se ha declarado nulo.

La decisión de repetir el juego ha enfadado sobre todo al equipo rojo, que ha visto como perdía la ikurriña. La segunda oportunidad para ganar ha llegado con la estrategia clara para todos los equipos, pero con el viento como protagonista dificultando la posibilidad de coger los banderines. Finalmente, los Piches han resultado ganadores en esta definitiva tanda. Los Pumas han conseguido un segundo puesto y los Cóndores han tenido que conformarse con el campamento muy pobre al conseguir un solo banderín. Un hecho que no han encajado muy bien, sobre todo los Pumas que, una vez más, han demostrado su mal perder acusando al programa de favorecer a los Piches con una cuerda más baja que facilitaba coger el banderín.

La resolución del juego ha desatado la ira de los de David Seco que, con Gigi a la cabeza, se han amotinado en contra del programa con la firme decisión de un abandono grupal. Una actitud que ha contagiado también a los Cóndores. La ceremonia final del juego ha estado cargada de reproches por parte de los equipos perdedores que insistían en la teoría de la cuerda más baja de los Piches. La actitud desafiante de Gigi ha provocado el enfado de Lobo al escuchar a su pareja las intenciones de marcharse a Magallón. Finalmente, el motín ha quedado en el aire y los tres equipos se han ido a sus respectivos campamentos.

Los rojos no han sabido encajar el segundo puesto que los ha llevado directos al campamento pobre y la situación ha desencadenado en un nuevo enfrentamiento con Izan a la cabeza. El Míster Bizkaia ha reprochado a sus compañeros no haber ido todos a una al echarse para atrás a la hora de abandonar y ha disparado contra Igor y Potxi por estar en contra del motín, pero estos no se han cortado a la hora de plantarle cara y darle las explicaciones pertinentes.

Mientras tanto, los Piches, ajenos a toda la polémica, han disfrutado de un nuevo banquete en el campamento rico, felices por la continuidad del equipo. Eso sí, con un Lobo más ausente de lo habitual por la discusión con Gigi al finalizar el juego y la incertidumbre de no saber si volverá a verla en la aventura.

Los Cóndores han llegado al campamento muy pobre decepcionados con el resultado de la prueba e indignados por tener que ir a duelo injustamente. Una situación que ni el propio capitán ha podido revertir. Locuras ha intentado convencer a los más jóvenes para que cambiarán su actitud, pero finalmente la duda de si acudirán a la asamblea o no aun a riesgo de que las consecuencias puedan ser más graves ha quedado en el aire.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.