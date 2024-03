El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 9 Los Pumas, en el punto de mira tras una nueva escapada y el ataque de pánico de Gigi antes de empezar el duelo EITB Media Publicado: 19/03/2024 00:42 (UTC+1) Última actualización: 19/03/2024 00:42 (UTC+1) Gigi ha abandonado el shock el duelo del descenso infernal antes de empezarlo. Izan y Mejuto se han escapado del campamento, provocando el malestar de algunos Pumas. Las chicas del equipo Cóndor están enfadadas por la estrategia de Locuras, ya que sienten que el capitán las infravalora. Escuchar la página Escuchar la página

Un ataque de pánico ha bloqueado a Gigi durante el duelo y ha provocado que abandonará la aventura sin ni siquiera intentarlo. Un cara a cara contra Cóndores en el descenso infernal que se ha convertido en un verdadero infierno para la de Magallón al entrar en shock y ser incapaz de superar sus miedos. El fuerte viento ha sido el protagonista del duelo y ha paralizado a la Puma al inicio de la prueba, que nada ha podido hacer a pesar del apoyo incondicional de su capitán. Gigi ha abandonado la aventura entre lágrimas dejando a los de Seco en problemas al convertirse en el segundo equipo con menos miembros en la aventura.

Una nueva baja para el equipo rojo que no llega en su mejor momento. Los Pumas siguen tensando la cuerda y jugando con los límites. Una nueva escapada de Izan y Mejuto por los alrededores del campamento pobre ha hecho saltar las alarmas del programa y ha desencadenado una tensa búsqueda de sus compañeros, que no estaban al corriente de su salida. Finalmente, los dos implicados han aparecido justificando su salida y diciendo que han ido a buscar comida pero que se han perdido. La escapada ha provocado el malestar de alguno de sus compañeros como Potxi, que ha dicho no estar dispuesta a pagar las consecuencias de la intrépida excursión de los rojos. La vuelta de Seco solo al campamento no ha pillado por sorpresa a nadie, pero hay provocado las lágrimas de Mejuto, que ha amenazado con vengarse por el abandono de Gigi.

El duelo fallido ha hecho que los Cóndores salieran de rositas del duelo y volvieran a un campamento muy pobre dónde el ambiente estaba más revuelto de lo normal después de descubrir que los rojos han cedido. Todo esto, después del motín de los verdes, que ha puesto entre las cuerdas a Locuras. Finalmente, la actitud de su capitán ha logrado convencer a los más jóvenes para acudir a la asamblea tras la llegada de un correo con la nominación directa de Huido por parte de los Piches y Junego como inmune una semana más. Pero una vez allí, la decisión de Locuras de cambiar la nominación a última hora y sin previo aviso ha dividido al grupo. Los Cóndores han nominado a Aritz por unanimidad y la lanza del capitán ha recaído en Izeta, cambiando el rumbo de lo que supuestamente habían pactado en el campamento y era que Jone fuera la duelista. Una decisión que ha enfadado al sector femenino del equipo que se ha sentido infravalorado por su capitán y ha desatado una discusión sobre la estrategia de Locuras, ya que las chicas piensan que solo considera caballos ganadores a los chicos.

Mientras tanto, en el campamento rico han disfrutado de las comodidades de ser inmunes; todos menos Lobo, que sigue sin levantar el ánimo tras la última discusión con su pareja. El Piche dice haber perdido la ilusión por seguir en Patagonia y ha amenazado con irse a su casa, incluso sin saber si su pareja continuaba en la aventura.

La llegada del correo a los campamentos ha confirmado la capitanía de Luisito y un nuevo juego de inmunidad que es todo un clásico del "Conquis". Los tres equipos se enfrentarán a la prueba de aizkolaris en un bosque patagónico con la incertidumbre de si finalmente participara Lobo o decidirá abandonar la aventura y volver a Magallón con la recién eliminada Gigi.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.