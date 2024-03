El Conquistador del Fin del Mundo Episodio 10 Los Pumas vuelven a tentar a la suerte, este lunes, en "El Conquistador del Fin del Mundo" Publicado: 22/03/2024 14:48 (UTC+1) Última actualización: 22/03/2024 14:53 (UTC+1) El nuevo juego de inmunidad, Aizkolaris, pondrá a prueba a los equipos y descubriremos si finalmente Lobo abandona o decide seguir luchando al descubrir que su pareja Gigi ya no continúa en la aventura. Escuchar la página Escuchar la página

Los Pumas siguen jugando con fuego y después de que Izan y Mejuto se saltarán las normas del programa sobrepasando los límites del campamento pobre, esta vez volverán a tentar a la suerte con una nueva escapada nocturna en busca de comida. Los de Seco, serán pillados in fraganti en plena noche y puede que las consecuencias sean terribles para el equipo, ¿quiénes serán los nuevos tramposos?

A Locuras su estrategia de mandar a los más fuertes a los duelos puede empezar a traerle problemas, por un lado, esos supuestos fuertes pueden llegar a cansarse de defender siempre al equipo, y, por otro lado, están las chicas, que con esta táctica del capitán están fuera de peligro, pero también empiezan a sentirse decepcionadas con su rol secundario en la aventura. Tras la última asamblea en la que todas se rebelaron ante su nominación, veremos si las chicas empiezan a tener un papel más protagonista en los duelos y Locuras cambia su estrategia dándoles un voto de confianza.

Los Piches parece que han encontrado en la adversidad el motivo que les hacía falta para mostrarse como un equipo sólido y unido, y ya llevan ganados dos juegos consecutivos. Pero dentro del equipo no todo es buen rollo, los azules siguen en la cuerda floja y la intención de Lobo de abandonar la aventura no ayuda a la continuidad de los siete magníficos. El de Magallón está convencido de volverse a casa tras su discusión con Gigi y parece que no hay marcha atrás, de ser así dejaría a su equipo al borde de la extinción.

El nuevo juego de inmunidad, Aizkolaris, pondrá a prueba a los equipos y descubriremos si finalmente Lobo abandona antes del juego o decide seguir luchando al descubrir que su pareja, Gigi, ya no continúa en la aventura.

Una escapada nocturna con final inesperado, el inminente abandono de Lobo y otras incógnitas que se resolverán en el décimo episodio de "El Conquistador del Fin del mundo". La cita será a las 22:30 horas, en ETB2, eitb.eus y la APP del programa.