El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 10 David Seco, Mejuto, Izan y Xabi dejan a los Pumas al borde de la extinción Publicado: 26/03/2024 01:00 (UTC+1) Última actualización: 26/03/2024 01:00 (UTC+1) Tras la pillada a David, Mejuto y Xabi intentando sustraer comida en una propiedad privada, la organización ha pedido al capitán Puma que diese el nombre de uno de los implicados en las trampas para que abandonase. Xabi, Izan y Mejuto han abandonado al no dar los rojos un solo nombre.

Tanto jugar con fuego, los Pumas han terminado quemándose. Una nueva escapada nocturna fuera de los límites del campamento pobre se ha saldado con el abandono de Izan, Mejuto y Xabi. Los Pumas han sido cazados por el programa en plena madrugada entrando en una propiedad privada cercana al campamento truncando sus intenciones de sustraer comida. Tras la confesión de Iagoba y la pillada a Mejuto e Izan el episodio anterior, las sospechas han acabado confirmándose. Al parecer, para los Pumas estas salidas eran algo habitual desde el principio de la aventura, pero la sorpresa ha llegado al descubrir que esa noche las trampas han estado lideradas por su capitán David Seco, acompañado de Mejuto y Xabi. Una pillada que ha llegado tras la nominación de Mejuto por parte de su capitán al quedar segundos en el juego de inmunidad, y que ha confirmado el dueño de la caseta dónde acudían en busca de comida.

La llegada al duelo de Seco y Mejuto ha sido un golpe de realidad dónde los implicados han acabado confesando. La decisión del programa ha sido implacable: el duelo no se ha realizado y uno de los implicados debía abandonar la aventura, pero el nombre tenía que darlo su capitán. Cuando han llegado al campamento, Seco ha comunicado la situación a sus compañeros, Xabi ha dado un paso al frente confesando las trampas de esa noche e Izan ha hecho lo propio asumiendo que la escapada de días atrás con Mejuto también fue en busca de comida sobrepasando los límites. Seco ha mirado para otro lado y ha escurrido el bulto sin mojarse en su decisión condenando a los tres Pumas que no han sido capaces de dar un nombre y han sacrificado su aventura proponiendo un triple abandono al considerar la decisión del programa desproporcionada e injusta. La situación ha provocado el enfado de los tres tramposos y ha terminado destapando la complicidad de todo el equipo, que se estaba beneficiando de lo que robaba el resto. Finalmente, al no llegar a una conclusión, Izan, Mejuto y Xabi se han despedido de sus compañeros con un futuro incierto y dejando al equipo al borde de la extinción.

De poco les han servido las quejas a los Pumas, que, al llegar donde Lur y Patxi, seguían sin dar un nombre. A pesar de darles numerosas opciones para no condenar a todo el equipo, han terminado abandonando y dejando a los Pumas en graves problemas. Pero puede que no sean los únicos abandonos en el equipo rojo, ya que Txampi, tras despedirse de ellos, ha amenazado con irse de Patagonia mientras sus compañeros intentaban convencerla de lo contrario para no exponerse a la extinción.

Entre tantas bajas, el nuevo juego de inmunidad, aizkolaris, ha confirmado la continuidad de Lobo en la aventura al ver que su pareja, Gigi, había abandonado en el duelo. El de Magallón, convencido de irse antes de jugar, ha cambiado de opinión al ver que no estaba la Puma, y además ha dado la victoria a su equipo convirtiéndose en el héroe de la prueba dando una demostración magistral con el hacha. No han tenido tanta suerte los Cóndores, que al cortar el tronco este ha quedado atascado y nada han podido hacer para remontar. Tampoco los Pumas que, aunque han tenido la misma suerte que los verdes con su tronco, han logrado cortar la medida exigida y han conseguido el segundo puesto, lo que ha provocado un enfado desproporcionado de su capitán.

A pesar de la derrota, los Cóndores han dado un ejemplo de deportividad y han vuelto al campamento muy pobre con una sonrisa. La inmunidad a Jone Muñecas por parte de los Piches ha puesto encima de la mesa un nuevo escenario en el equipo Cóndor. La asamblea ha llegado con sorpresa y el cambio de estrategia de Locuras ha puesto en la palestra por primera vez en la aventura a las chicas del equipo. Junego, la eterna inmune, ha pasado a ser nominada por primera vez y la lanza del capitán ha recaído en Ari, que después de reclamar protagonismo en la aventura, se ha convertido en la tercera duelista junto al nominado directo por los Piches, Huido. Lo que no sabían los Cóndores era que las trampas de los Pumas iban a suponer su salvación del duelo.

