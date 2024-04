El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 14 La "justicia" Cóndor termina con la aventura de Iara, y Txampi abandona tras perder el juego EITB Media Publicado: 23/04/2024 01:10 (UTC+2) Última actualización: 23/04/2024 01:10 (UTC+2) Jone y Huido han eliminado a la exPuma Iara, que ha sentido que sus compañeros Cóndores se han reído de ella en el duelo. Ha acusado a los verdes de falta de ética y de ser malas personas. Antes, tras jugar y perder el juego de la tirolina, Txampi ha abandonado la aventura. Escuchar la página Escuchar la página

Los verdes han inclinado la balanza en contra de Iara en un duelo en el que poco ha podido hacer para salvarse. Los eternos abanderados de la justicia durante toda la aventura han mostrado su verdadera cara materializando su estrategia contra Iara para mantener intactos a los Cóndores originales. La de Zuzurkil se ha enfrentado a Huido y Jone en un duelo de resistencia donde debían aguantar el peso de dos cubos que los ayudantes contrarios iban llenando poco a poco de agua, pero un pacto no escrito de sus rivales ha terminado con su aventura al convertirla en principal objetivo. Nada ha podido hacer Izeta como ayudante de la exPuma que no ha soportado el peso de los cubos y ha acabado perdiendo el duelo. Iara ha acusado a los Cóndores de falta de ética y de ser malas personas por su estrategia, y ha asegurado haber sentido que se reían de ella. El que se ha ido de rositas ha sido Huido, que no ha recibido ni una gota de agua por parte de sus compañeros, pero ha quedado segundo al ponerse en riesgo soltando los cubos antes de finalizar el duelo para regalarle la victoria a Jone.

El juego de la tirolina a punto ha estado de significar la derrota de los Cóndores sin ni siquiera empezar. Los verdes han vivido cómo su compañera Txampi comunicaba la idea de abandonar el programa antes de jugar, pero al ser la elegida por el equipo Piche ha tomado la decisión de participar para no perjudicar a los Cóndores. El juego de inmunidad ha sido una prueba de infarto en la que no se ha decidido el ganador hasta el último segundo. A pesar de que los Piches han llevado ventaja durante todo el juego, un error de Nella a la hora de llegar a la otra orilla los ha condenado al empate. Una situación que ha provocado el enfado de Jokin, que se lo ha echado en cara a la peruana. La última oportunidad para ganar la ikurriña ha estado en manos de Izeta por parte del equipo verde y de Andrea, que ha cruzado por segunda vez, en un cara a cara trepidante que ha acabado ganando la capitana Piche por unos segundos de diferencia al resbalarse el verde justo antes de llegar a la cima.

Los Cóndores han encajado la derrota con resignación y han felicitado a Izeta por su trabajo. Un equipo unido en la adversidad que ha tenido que afrontar una vez más como Txampi les comunicaba que abandonaba la aventura tras el juego. Su decisión ha provocado el enfado de sus compañeros, que la han acusado de falta de compañerismo y egoísmo, a lo que ella ha respondido que le estaban haciendo chantaje emocional y ha decidido quedarse. Pero poco le ha durado la idea de continuar ya que, tras la ceremonia, Txampi se ha negado a ir al campamento muy pobre y ha abandonado la aventura por su propio pie.

La victoria Piche ha convertido a Andrea en la heroína de su equipo, pero el premio no ha sido lo que esperaban. La ruleta no ha dado buena suerte a los Piches, ya que han tenido que conformarse con un simple flotador como premio. Eso sí, lo han recibido con sentido del humor y ha dado mucho juego en el campamento, donde Jokin ha deleitado a todo el equipo con un desnudo integral. El que sí ha tenido un gran premio ha sido Lobo, que ha disfrutado de un romántico mensaje de su pareja Gigi coincidiendo con el cumpleaños de ella.

Los Cóndores han tenido que conformarse con el campamento muy pobre dónde, una vez más, Huido ha llegado con la cara pintada por parte de los Piches y Junego ha recibido la inmunidad. Una decisión que ha sorprendido a Iara, ya que esperaba que fuese para ella. Locuras ha hecho caso omiso a la propuesta de Ari de ir a duelo por no sentirse útil en el equipo y ha nominado a Jone, una estrategia que a Iara le ha parecido perfecta para dejar al equipo el trabajo fácil en la asamblea y que ha confirmado el cambio de mentalidad de su capitán. Una asamblea Cóndor que ha sido la más tensa hasta el momento, donde todas las lanzas han ido a parar a la exPuma excepto la de Izeta, que ha caído en Ari y ese gesto ha desatado la polémica. La de Leioa ha acusado a su compañero de traición y todo su equipo la ha respaldado excepto Huido y Locuras, que han tratado de quitarle importancia a su decisión. Una polémica que ha continuado en el campamento dónde el joven ha tratado de dar explicaciones a su equipo antes de ir a duelo como acompañante de Iara, pero que marcará un antes y un después entre los Cóndores.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.