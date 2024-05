El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 20 Lobo declarará la guerra a Jokin, este lunes, en "El Conquistador del fin del Mundo" Publicado: 31/05/2024 16:11 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2024 16:15 (UTC+2) Los participantes volverán a meterse en el barro para verse las caras con el laberinto, pero esta vez de forma individual. Con los ojos tapados y engrilletados, saldrán desde el centro y deberán conseguir un banderín que se encontrará en los vértices del laberinto. Escuchar la página Escuchar la página

La cuenta atrás para la gran final de "El Conquistador del fin del Mundo" ya ha comenzado y sólo quedan nueve de los 34 participantes que comenzaron la aventura. Han recorrido un largo camino para llegar hasta aquí y a estas alturas ya se encuentran muy castigados por las inclemencias de Patagonia. Por eso ganar el siguiente juego de inmunidad es, sin duda, dar un paso muy importante para alcanzar la ansiada ikurriña.

Los participantes volverán a meterse en el barro para verse las caras con el laberinto, pero esta vez de forma individual. Con los ojos tapados y engrilletados, saldrán desde el centro y deberán conseguir un banderín que se encontrará en los vértices del laberinto. Cuando lo consigan, tendrán que volver al centro, y coger la ikurriña. Pero para los que no lo consigan, a lo largo del recorrido habrá repartidos cuatro sacos de comida, que se los llevará quien los encuentre. Una suculenta recompensa para reponer fuerzas de cara a la final.

Eso sí, la gran incógnita será resolver cómo reacciona Lobo al reencontrase con Jokin después de declararle la guerra. Parece que la actitud de su compañero de ir por libre en la unificación no le ha gustado nada al de Magallón y puede traer graves consecuencias para los Piches. Tanto es así, que Lobo amenaza con no jugar el laberinto e irse a su casa. Descubriremos si cumple sus amenazas o, por el contrario, decide cambiar de estrategia y convertirse en un Cóndor más para acabar con Jokin. Pero puede que Lobo no sea el único que cada vez se siente más verde y cambie de bando si decide quedarse. Luisito ha estallado al ver la estrategia individual de el de Getxo y amenaza con formar una auténtica revolución en el campamento y aliarse a los Cóndores. Habrá que ver si finalmente ambos consiguen entenderse porque Lobo no tiene claras las intenciones del de Miranda.

De ser así, los verdes conseguirían tener una superioridad numérica aplastante contra Jokin y Andrea, y eso podría subirles los ánimos y allanarles el camino de cara a su objetivo, una final Cóndor. La falta de alimento y las últimas expulsiones han mermado mucho al equipo, sobre todo a Jone, que no levanta cabeza desde hace semanas. La única chica Cóndor, sobrevive a duras penas y veremos si eso le pasa factura en el siguiente juego de inmunidad.

Con Lobo enfadado y la amenaza de Luisito y su revolución, quien gane parece que se librará de un buena. Además, la guerra abierta entre los Piches con la falta de confianza en Jokin puede provocar un cambio de rumbo sin precedentes en la aventura.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30 horas, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.