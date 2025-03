El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 7 Aratz elimina a Jime y a Hippie en el duelo de autoascensión EITB Media Publicado: 04/03/2025 01:18 (UTC+1) Última actualización: 04/03/2025 01:18 (UTC+1) Los Yocahus han sido los ganadores del juego del bauprés, seguidos por los Corocotes; los Guabanes han sido los últimos. Aratz ha eliminado a su compañera Hippie y al Corocote Jime en el duelo de autoascensión. Jime y Hippie, eliminados de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Los Corocote siguen sin remontar, y la debacle de los azules ya ha comenzado. Cuando su capitán pensaba que cambiando de estrategia conseguiría cambiar la suerte, va y pierde a uno de los que consideraba más fuertes, aunque es el más problemático en su equipo. Jime ha caído en el duelo, pero no ha sido el único. Los Minions no están viviendo uno de sus mejores momentos, han pasado del cielo al infierno y por el camino han perdido a Hippie en un duelo en el que, una vez más, Aratz se ha proclamado ganador. Dos pájaros de un tiro que dejan tocados a dos equipos e invictos a los Yocahu, que han cambiado su suerte en el último juego y han conseguido salir del agujero en el que estaban, pero no exentos de polémica.

Y es que el juego del bauprés, que este año ha llegado con la novedad de ser doble, ha hecho estallar la guerra entre los equipos al acusar a los rojos de juego sucio. Maider, Jime y Álex han sido los elegidos por sus equipos para reemplazar a los capitanes, pero los verdaderos protagonistas del juego han sido Carra, Famo, La Ratxel y Filete. Una batalla por la ikurriña en la que no ha faltado la picaresca por parte de los Yocahu para salir del muy pobre, lo que ha provocado el enfado de sus contrincantes. Los Guabanes directamente no han tenido ninguna opción durante todo el juego con un Filete sin equilibrio e incapaz de encender ni una antorcha. Los Corocote han tenido el susto de Carra, ya que tras caerse de la embarcación ha sufrido una herida en el brazo por la que ha tenido que ser atendida, pero que no le ha hecho desistir en su intento de llevar a su equipo al rico. Finalmente, no ha podido conseguirlo porque, tras encender dos antorchas y transportarlas a su destino final, los Yocahu se han hecho con la ikurriña a pesar de que el juego no ha podido finalizarse al apagarse el pebetero. Esto ha hecho que los Corocote hayan vuelto al pobre con tan solo una antorcha encendida y los Guabán al infierno del muy pobre con la nominación directa en el aire.

El mal rollo en el juego se ha traducido en toda una fiesta Yocahu en el campamento rico amenizada con una buena parrillada de carne, mientras los Minions acudían a la cueva de las caracolas para vivir una asamblea diferente a todas las que se han vivido hasta ahora. Allí han recibido la nominación de Aratz por parte de los rojos, convirtiéndose este en el primer duelista, una nominación que todos esperaban. Pero el peor trago lo ha pasado Xabi Osa teniendo que nominar a uno de sus benjamines. El capitán amarillo ha decidido apostar por una de las fuertes y le ha clavado la lanza a Iradi. El tercer duelista se ha debatido en el campamento y le han dado el collar a Hippie, que llevaba días quejándose de un dolor intenso en el oído.

El cuarto nominado dependía del capitán Corocote. Gorka no está pasando por su mejor momento como capitán tras fallar con todas sus decisiones, por eso ha decidido cambiar de estrategia poniendo en la palestra a Jime en un intento desesperado por cambiar el rumbo del equipo, pero tampoco le ha salido bien. Y eso que Jime ha decidido duelarse contra Hippie, descartando a Iradi por considerarla más fuerte. Los tres se han jugado su permanencia en la aventura en una exigente prueba de auto ascensión donde Aratz ha destacado respecto a los otros dos. Un duelo en el que se han vivido momentos de tensión entre Gorka y el de Amurrio, que le ha reprochado a su capitán que no le animara porque le desconcentraba, pero ese no ha sido el motivo de no coger el tercer banderín que le asegurara su continuidad. Jime ha sido incapaz de hacer un último esfuerzo por quedarse a pesar de que Hippie apenas ha conseguido salir del agua. El que se autoproclamaba como la gran promesa azul se ha ido a casa de manera inesperada para él dejando a los Corocote en caída libre con su eliminación. Otro palo para Gorka que no está siendo capaz de frenar la sangría que les acerca, poco a poco, a la extinción.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.