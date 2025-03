El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 10 Duelo fratricida Guabán, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 21/03/2025 08:00 (UTC+1) Última actualización: 21/03/2025 08:00 (UTC+1) Varios Minions se enfrentarán en un duelo fratricida. Aratz es el primer duelista, y les espera una de las asambleas más complicadas para saber contra quién se enfrentará. Además, la elección de Osa también marcará su estrategia. El lunes, a las 22:25, en ETB2 y eitb.eus. 0:26 Whatsapp

La tensión entre los Guabán es más que evidente. Los amarillos suspiraron aliviados al descubrir que Santa se libraba de irse a casa, pero la alegría les duró muy poco al enterarse de que tienen que enfrentarse a una de las asambleas más complicadas. Una asamblea que los llevará directamente a un duelo fratricida. Veremos a quién están dispuestos a sacrificar los Minions en este punto de la aventura y más sabiendo que se trata de un cara a cara con el temido Aratz. La decisión de Osa como capitán también marcará bastante su estrategia. Sabemos que se han presentado varios voluntarios para ir al duelo, pero veremos si el equipo tiene en cuenta su ofrecimiento. Algo grave ha ocurrido en la asamblea que ha provocado el enfado de Santa; ¿habrá habido traiciones entre ellos? ¿Qué ha ocurrido? Descubriremos a qué duelo se enfrentarán los yogurines y quién o quiénes son capaces de superarlo. Sin duda, el equipo Guabán se enfrenta esta semana a una de las situaciones más difíciles de la aventura que puede suponer un punto de inflexión para ellos.

Por otro lado, el camino se complica para Gorka y los suyos tras la salida inesperada de Isra. Los Corocotes siguen desangrándose y esta vez parece difícil que cicatrice la herida; y es que el equipo de Gorka va de cabeza al abismo. Las malas decisiones del de Oiartzun empiezan a mermar al equipo que ya tiene la cabeza en la extinción, una idea que no gusta nada al líder azul. Veremos si es capaz de darle la vuelta a la dramática situación y cómo lo hace tras perder al que pensaba que era el más fuerte. ¿A quién considerará Gorka ahora su caballo ganador? Parece que Ainhoa no está entre sus prioridades. La de Barakaldo no se siente cómoda con su capitán, y parece que este no la tiene en cuenta, pero descubriremos si realmente se dicen lo que piensan a la cara, o como ella dice, sigue siendo invisible para él.

Y los que respiran tranquilos una semana más son los Yocahus, que se mantienen intactos gracias a las buenas decisiones de su capitana y la compenetración que demostraron en el último juego, entre los que destacó Unai. El de Zaldibia no solo puede presumir de llevar a la victoria a su equipo, sino que dispone por primera vez en la historia del "Conquis", de un comodín de la inmunidad que podrá canjear cuando él lo considere. Estaremos muy atentos a ver cuándo canjea esa vida extra, tan importante a estas alturas de la aventura. Lo que está claro es que los rojos están encantados con su capitana, que parece que ha conseguido poner un poco de orden entre tanto carácter. Descubriremos si después del catamarán y disfrutar del campamento rico, dejan a un lado los bajones emocionales a los que tanto nos tienen acostumbrados y si Ari y Marcela están totalmente recuperadas después de sus indisposiciones.

Una asamblea trascendental para el equipo Guabán que cambiará el rumbo de la aventura y un duelo fratricida en el que pase lo que pase, los amarillos saldrán perdiendo. Todo puede pasar en el décimo episodio de "El Conquistador del Caribe" y lo descubriremos el lunes, a las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.