El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 11 El equipo Guabán, exterminado con la eliminación de Iradi en el duelo EITB Media Publicado: 01/04/2025 01:05 (UTC+2) Última actualización: 01/04/2025 01:05 (UTC+2) El equipo Yocahu ha ganado el juego de enjaulados, por lo que Guabanes o Corocotes se iban a extinguir. En el duelo, Carra y Santa han eliminado a Iradi, por lo que los Minions quedan extintos y su capitán, Xabi Osa, ha tenido que marcharse a casa. Iradi, eliminada de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media

Los Guabán tenían en su mano sobrevivir o extinguirse como equipo, pero la nula puntería de Santa en el juego de las jaulas y una pésima estrategia de Iradi en el duelo de resistencia tras salir nominada en la asamblea han sentenciado el final del equipo amarillo. Ambos han acudido al cara a cara más decisivo hasta el momento, contra Carra, con el firme propósito de salvar a los Minions de la extinción, pero la mala decisión de la de Burlada de no llevar zapatillas en la prueba se ha convertido en un verdadero hándicap que ha terminado mandándola a casa a ella y a su capitán, Xabi Osa. En el otro lado de la moneda están los Corocotes, que, gracias a Carra y la confianza de su capitán en el duelo, están más vivos que nunca.

Una vuelta de tuerca más a la aventura justo cuando llegamos al ecuador y donde parece que la suerte empieza a cambiar para Gorka a pesar de haber quedado segundos en el juego. La prueba de las jaulas ha sido una de las más importantes hasta el momento. Una nueva victoria Yocahu suponía el final de uno de los otros dos equipos, y así ha sucedido. Los Minions han llegado al juego de inmunidad con los ánimos por los suelos tras la triple eliminación de Ekhi, Filete y Aratz y con el firme propósito de sobrevivir, pero Santa ha demostrado no tener muy buena puntería y ni siquiera han conseguido el garfio, lo que les ha hecho quedar últimos en el juego. El equipo Corocote ha confiado en Koty y Reblán para escapar de la jaula, pero no han andado tan rápidos como los rojos y han acabado en segunda posición. Los Yocahus han vuelto a demostrar estar muy compenetrados en el juego con Saioa y Famo al frente, pero que ni ganando dejan a un lado los conflictos. Una fuerte discusión dentro de las jaulas ha protagonizado la prueba de los rojos, una vez más con Killo y Marcela como protagonistas. Los gritos de su capitana para intentar calmar el gallinero no han pasado desapercibidos para el resto de los equipos, que no han dudado en criticar la actitud de Joana. Los rojos tenían claro cuál era su siguiente objetivo tras librarse de Aratz y han pintado la cara al que consideran más fuerte del equipo Guabán, Santa, que ha encajado la nominación con resignación porque ya se lo esperaba.

Los de Joana han llegado al campamento rico, una semana más invictos, pero han pagado las consecuencias del desliz de los amarillos con el fuego. Con comida, pero sin modo de cocinarla, no han sido capaces de encender la leña y han tenido que degustar un delicioso pescado crudo que no ha convencido a todos. Y por si esto fuera poco, el campamento está más al rojo vivo que nunca y la tensión ha ido en aumento. Una desagradable discusión sin precedentes entre Marcela y Ari ha provocado un antes y un después en el equipo tras un cruce de graves acusaciones por un supuesto robo de comida el día del catamarán. El ambiente está muy caldeado y Marcela destrozada por las palabras de su compañera.

Muy distinta es la situación en el campamento pobre, donde Ainhoa ha respirado tranquila una semana más al recibir la inmunidad y Gorka se ha encontrado con una Carra positiva dispuesta a sacarles del pozo y salvarles de la extinción. Y es que al de Oiartzun parece que por fin empiezan a salirle bien las cosas y, si le llegan refuerzos, tiene una nueva oportunidad de cambiar su mala racha. Los Minions ya son historia, y han tenido que despedirse de su líder antes de tiempo sin saber, a ciencia cierta, qué pasará ahora con Jontxu, Lorea, Maider, Pati y Santa.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.