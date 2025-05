El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 16 Ainhoa sacrifica su aventura por Carra tras la victoria de Álex en los trampolines EITB Media Publicado: 06/05/2025 00:44 (UTC+2) Última actualización: 06/05/2025 00:44 (UTC+2) Álex ha ganado el primer juego de la unificación, el de los temidos trampolines, y ha compartido la inmunidad con El Killo. Carra y Ainhoa no han sido capaces de saltar, y Ainhoa ha decidido marcharse ella a casa y dar a Carra la oportunidad de seguir en la aventura. Ainhoa, eliminada de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

La nueva fase unificada ha comenzado a la altura de las circunstancias poniendo las cartas sobre la mesa y mostrando las debilidades y fortalezas de los aspirantes a conquistadores o conquistadoras del Caribe. Un arranque por todo lo alto donde los temidos trampolines han sido los protagonistas del super juego y han puesto en apuros a más de uno. Carra y Ainhoa han sido incapaces de saltar y eso ha tenido graves consecuencias para la de Barakado, que ha decidido cederle la plaza a su gran amiga Carra, sacrificando así su aventura. Muy diferente ha sido la situación para Álex que, por fin, ha podido redimirse de sus errores de las últimas semanas y convertirse en el ganador de la primera ikurriña de esta nueva etapa.

Un superjuego muy exigente para empezar a demostrar de manera individual, donde el plato fuerte ha sido el salto de 15 metros desde los famosos trampolines. Pero saltar solo era el primer paso; los participantes debían ir nadando hasta una plataforma donde les esperaba un saco de comida, que tan necesaria va a ser en la unificación, y después volver hasta una red que debían subir para llegar a la ikurriña.

En este programa especial han destacado, sobre todos, los rojos, que han sido los que más han llegado a lo alto de la red. Pero las principales protagonistas han sido Carra y Ainhoa. La presión y el miedo han bloqueado a las Corocote, que han sido incapaces de saltar poniendo en riesgo su continuidad en la aventura, y las consecuencias han sido terribles. Ser las últimas ha conllevado tomar la difícil decisión entre ellas de quién se quedaba y quién se iba. Finalmente, Ainhoa se ha sacrificado por su amiga y ha cedido su puesto a Carra, abandonando el Caribe por la puerta de atrás. Una decisión que el resto de sus compañeros todavía desconocen. Álex, por fin, ha conseguido reivindicarse y darle la vuelta a la tortilla para convertirse en el ganador de la primera ikurriña de la fase unificada. Y, aunque Xego ha llevado la delantera durante toda la prueba, una sospechosa pérdida de tiempo, favoreciendo a su compañero Álex, ha puesto en riesgo su posición y la organización ha terminado sancionándole quitándole el saco de comida. La gran sorpresa la ha dado Ari, que después de ser criticada por sus compañeros por no haber demostrado nada durante su concurso, ha callado bocas siendo la única chica junto a Marcela y La Ratxel en subir la red. Xego no ha sido el único que se ha quedado sin provisiones: Raquel, Unai, Maider, Pati, El Killo y Reblán no han conseguido llegar a la red y también han tenido que devolver el saco. Una luchada inmunidad que Álex ha decidido compartir con El Killo en el campamento rico, una decisión que ha levantado ampollas entre el resto de sus compañeros que consideraban que el que la merecía era Unai por lo que ha ocurrido en el episodio anterior.

Mientras tanto, los demás han conocido su nuevo campamento: Alcatraz. Una nueva ubicación donde convivirán todos juntos y ya han empezado a fraguarse las primeras estrategias. Allí Marcela se ha enterado de que El Killo ha contado al resto de sus compañeros su hazaña en el duelo de la tirolina contra Famo cuando ella había pedido que no la expusieran contándolo. Un comentario del gaditano que no ha gustado nada a la de Busturia y que traerá cola. Las primeras horas en Alcatraz han transcurrido con tranquilidad y con la incertidumbre de no saber qué pasará con Carra y Ainhoa. Además, todos están muy pendientes de la situación de Reblán, que se ha hecho daño en las lumbares en el salto y ha tenido que ser atendido por el servicio médico. El de Corella teme por su continuidad y ya se ha ofrecido a ir a duelo, pero habrá que esperar a la primera asamblea de la fase unificada para ver en qué termina todo y que todos descubran cuál es el desenlace entre Carra y Ainhoa.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.