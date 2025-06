El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 21 Palos borrachos, el duelo más temido, llega al "Conquis"; ¿contra quién se enfrentarán Maider y Raquel? EITB Media Publicado: 06/06/2025 08:00 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2025 08:00 (UTC+2) Ari, Carra y Marcela tendrán que elegir quién será el tercer duelista y, visto lo vista, alguna tendrá que dar su brazo a torcer. Veremos un capítulo muy emocionante con el duelo de los palos borrachos. No te pierdas "El Conquis", el lunes, a las 22:20, en ETB2 y eitb.eus. 0:32 Whatsapp

La final está cerca y los nervios se palpan en el ambiente, que está más hostil que nunca. Tanto escuchar hablar de la traición de los Yocahu con la ruptura de su pacto y al final han sido los Corocote los que han hecho saltar todo por los aires en Alcatraz. El resultado de la asamblea pilló por sorpresa a Raquel que se sintió traicionada por Maider y Jontxu, sus compañeros amarillos, pero no va a ser a la única que se sorprenda con su nominación. La vuelta de Ari, Carra y Marcela al campamento unificado para resolver el misterio de quien será el tercer duelista promete ser calentita. Veremos cómo reacciona Carra al ver a su amiga en peligro y descubrir que el pacto Corocote se ha roto por completo por Maider y Jontxu.

El ambiente está más caldeado que nunca entre los ocho participantes que continúan en la aventura. Por si la nominación que tiene a todos inquietos a estas alturas fuera poco, una bronca sin precedentes protagonizará los momentos previos al duelo y aumentará aún más si cabe la tensión en Alcatraz. ¿Cuál será el motivo de la pelea? ¿Quiénes serán los implicados en esta nueva discusión?

Las que no han conseguido tener una estancia tranquila ni en el campamento rico han sido las últimas tres ganadoras, Ari, Carra y Marcela. Viejas rencillas y la difícil tarea de ponerse de acuerdo a la hora de nominar han provocado nuevas discusiones entre ellas. Marcela y Ari parece que han vuelto a un punto de no retorno donde la de Irún ha declarado no querer volver a dirigirle la palabra en lo que quede de aventura. Veremos si se cumple y siguen ignorándose o llegan a un punto medio. A eso se suma la decepción de Carra con la de Busturia y su falta de entendimiento a la hora de tomar una decisión con la nominación. Lo que está claro es que si quieren llegar a un acuerdo alguna tendrá que dar su brazo a torcer. ¿Quién será la que ceda?

El nombre del tercer o la tercera duelista sigue en el aire y depende de ellas. Ari, Carra y Marcela llegarán a Alcatraz con la tarea de poner en la palestra a otro de sus compañeros y por fin descubriremos si han tomado una decisión o si los últimos acontecimientos influyen en ella. ¿Quién será el tercer duelista? ¿La Ratxel, Jontxu o Álex? ¿Habrá nuevas traiciones?

Con la lista ya completada, los tres duelistas se enfrentarán a uno de los duelos más temidos y difíciles de la historia de El Conquistador: Palos borrachos. Una prueba que nadie ha superado en la historia del "Conquis" y que da mucho respeto y miedo a todos. Los elegidos tienen la oportunidad de demostrar que tienen más ganas que nunca de luchar por llegar a la ansiada final, aunque la falta de comida y las broncas continuas pueden jugarles una mala pasada ¿Lo conseguirá alguien esta vez?

Estas y otras incógnitas se resolverán en el episodio veintiuno. Un capítulo muy emocionante dónde se vivirá uno de los duelos más icónicos del programa, nuevas broncas y la cuenta atrás más tensa hacia la final. El ambiente está más caldeado que nunca en Alcatraz y todo puede pasar. No te pierdas el emocionante episodio veintiuno de "El Conquistador del Caribe", el lunes, a las 22:20 horas, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.