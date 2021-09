Estreno este lunes de la nueva temporada de "Esto No Es Normal", con Igor Siguero y Nerea Alias

03/09/2021 12:13

Esto no es normal

De lunes a viernes a las 16:30

EITB Media

Llega cargada de novedades, y con una cara nueva en el equipo: en adelante, Nerea Alias estará junto a Igor Siguero al frente del espacio. Cada tarde, a las 16:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.

Igor Siguero y Nerea Alias, presentadores de "Esto no es normal". Foto: EITB Media

Este lunes, 6 de septiembre, se estrena una nueva temporada del concurso "Esto No Es Normal", que llega cargada de novedades y con una cara nueva en el equipo: en adelante, Nerea Alias estará junto a Igor Siguero al frente del espacio.

Así, Nerea e Igor serán los encargados de guiarnos por este programa de la tarde, en el que la clave es saber qué consideramos normal (o no normal) los vascos y las vascas.

Para ello, nos proponen nuevas pruebas, en las que la música y las canciones tendrán un lugar muy importante. También habrá nuevas caras en la peculiar cuadrilla del programa, y nuevos concursantes dispuestos a llevarse el máximo dinero posible. La temporada, además, la arranca con un bote de casi 86 000 euros.

¿Es normal hacer una cosa determinada, o no lo es?

Cada día, dos parejas de concursantes tratarán de llegar a la final para ganar ese bote, respondiendo preguntas. Sin embargo, éste no es un programa de pregunta-respuesta al uso, ya que parte de una premisa: ¿Es normal hacer una cosa determinada, o no lo es? A partir de ahí, plantea una serie de preguntas, y los concursantes tendrán que responder si a juicio de la gente es normal o no lo que se plantea. La respuesta nos la da la propia ciudadanía.

"Esto No Es Normal", con Igor Siguero y Nerea Alias, de lunes a viernes, a las 16:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.