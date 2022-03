Las gasteiztarras Maite y Sheila ganan el primer bote de "Esto No Es Normal" y se llevan 162 900 euros

09/03/2022 18:30

Esto no es normal

Bote

EITB Media

La pareja, madre e hija, destinará parte del dinero recibido a la fundación ADELA, cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA, enfermedad que las concursantes han vivido muy de cerca.

Maite de Santos (64 años) y Sheila Borinaga (44 años), madre e hija gasteiztarras, se han llevado el primer bote de la historia del concurso "Esto No Es Normal" que presentan Igor Siguero y Nerea Alias. Un bote de 156 200 euros, que sumado al dinero que la pareja llevaba acumulado durante las doce tardes jugando en el concurso, asciende a un premio de 162 900 euros.

Maite y Sheila destinarán 20 000 euros del bote a la fundación ADELA, cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA, dar asistencia a enfermos y familiares, y sensibilizar a la sociedad en general sobre la enfermedad. La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras.

El marido de Sheila, Armando, murió a causa de esta enfermedad. Llevaban doce años juntos cuando le diagnosticaron ELA y murió en tan solo un año. Ambas vivieron en muy poco tiempo dos grandes pérdidas, ya que Luis, el marido de Maite y padre de Sheila, murió repentinamente de una parada cardiaca. Fue un verdadero trauma para las dos mujeres, ya que su vida dio un vuelco en tan solo 10 meses.

Cuando ambas enviudaron se dedicaron a viajar juntas, tienen una relación envidiable y han regentado durante 20 años un negocio de hostelería. Programa a programa, se ha visto que son un verdadero apoyo una para la otra, que se quieren y se respetan, y que a pesar de todo lo que han vivido no pierden la sonrisa y el buen humor. Son un claro ejemplo de fuerza y superación.

Tras jugar durante 12 tardes, Maite y Sheila llevaban acumulados 6700 euros cuando respondieron correctamente las ocho preguntas y eligieron a Aida entre los participantes de la cuadrilla para que hiciera una última pregunta. ¿Quién ganó en 2001 el Oscar a mejor actriz por Erin Brockovich? La respuesta, Julia Roberts, les hizo merecedoras del bote que, sumado al dinero acumulado durante los días anteriores, ascendió a un premio de 162 900 euros.

Se trata de la segunda vez que participan en el concurso. La primera fue durante la primera temporada y se quedaron con un sabor agridulce, ya que se lo pasaron muy bien pero no consiguieron ganar ni un solo euro. Por ello, decidieron volver a presentarse al casting y entraron en la famosa "repesca" que corean los ocho miembros de la cuadrilla cada vez que quieren que alguna pareja de concursantes vuelva al programa.

"Esto No Es Normal" no es un concurso de preguntas y respuestas al uso, sino que los concursantes tienen que adivinar qué cosas son normales y cuáles no. En plató, además, ocho personas de diferentes edades, sexos y procedencia participan en el programa. ¿Cuál de estas ocho personas hizo la vuelta al mundo por amor? ¿Quién de la cuadrilla es cantante de ópera? Un "juego de las apariencias" o "quién es quién" que hace que los concursantes duden y discutan entre ellos para identificarlos.

"Esto No Es Normal" lleva dos temporadas en antena y ha conseguido un amplio respaldo de la audiencia en su franja horaria. Con una media del 9,9 % y 118 000 telespectadores y telespectadores en su segunda edición, el concurso presentado por Nerea Alias e Igor Siguero se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas en ETB2 y eitb.eus.