Restauradores vascos en Andorra, el jueves en "Juego de Cartas"

El programa conducido por Javi Sierra viajará a Andorra para conocer a cuatro restauradores vascos que competirán por convertirse en el mejor restaurante vasco en el principado.

Este jueves "Juego de Cartas" viaja hasta Andorra, donde conocerá a cuatro restauradores vascos afincados allí que pelearán con verdaderas ganas por hacerse con el premio del programa.

El primer participante será David Soto, propietario junto a su pareja de la cervecera Signum Grillbeer. Se trata de un bilbaíno que lleva ya en Andorra quince años y que elabora cerveza artesanal. Sin duda. una vida muy singular que podremos conocer con detalle a lo largo del espacio.

Aitor Santos, propietario del restaurante El Raïm, será el siguiente concursante. También bilbaíno, si bien criado en Portugalete, decidió echar raíces en Andorra cuando conoció allí a la que hoy es su esposa. El principal reclamo de su local, según cuenta, es que en él se come como en casa. Algo muy apreciado por su clientela.

El tercero en participar será Jesús Etxeberria, responsable de la pizzería La Piazza. Aunque el punto fuerte del negocio es la calidad de sus pizzas, Jesús organiza todas las semanas los "miércoles vascos", en los cuales se pueden degustar algunos de nuestros platos más representativos.

Eva López Riaño, sumiller del restaurante Can Manel, será la última concursante. Nacida en Errenteria, lleva en Andorra desde muy joven. No es casualidad que Eva trabaje en Can Manel, ya que el local es propiedad de Carles Flinsch, un alumno de Subijana enamorado de Donosti que asegura entre risas que si algún día le echan de Andorra se viene para Euskadi de cabeza.

"Juego de Cartas" cruza fronteras y nos lleva al corazón de los pirineos para ofrecernos un programa único con unos participantes de excepción.

"Juego de Cartas" se emite este jueves a partir de las 22:30 horas en ETB2 y eitb.eus.