La noche de 22:30 horas La película 'El doctor de la felicidad', este martes, en "La Noche De…" EITB Media Publicado: 11/04/2022 13:58 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2022 14:48 (UTC+2) Se trata de una comedia francesa protagonizada por Omar Sy. Antes de la emisión del filme, en el programa presentado por Félix Linares hablarán sobre Sandra Bullock, que estrena película, y sobre el actor Jonathan Brandis, que hubiese cumplido 46 años esta semana. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 0:36 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este martes, 12 de abril, el programa de cine "La Noche De..." emite la comedia francesa El doctor de la felicidad (Knock, 2017), dirigida por Lorraine Lévy y protagonizada por Omar Sy, Alex Lutz y Ana Girardo, entre otros.

Knock es un ex estafador, convertido en médico, que llega al pequeño pueblo de Saint-Maurice, una localidad acomodada y rica, para hacer fortuna utilizando un método particular: hacer creer a los habitantes del lugar que no están tan sanos como podrían pensar. Para ello, encontrará a cada uno de ellos los síntomas de la enfermedad imaginaria, o no, que supuestamente sufren.

La cinta está basada en una obra de teatro de Jules Romains, autor que fue candidato al Nobel de Literatura en 16 ocasiones. Su obra más famosa es El doctor Knock o el triunfo de la medicina, de la que se han hecho 20 adaptaciones al cine y la televisión. La última de ellas es la película que ofrece este martes "LND".

Antes de la emisión de la cinta, en el programa presentado por Félix Linares, hablarán sobre la actriz Sandra Bullock, que estrena película esta semana; y sobre el actor Jonathan Brandis, que hubiese cumplido 46 años este miércoles. Brandis será el protagonista de la sección CSI: Hollywood esta semana.

Además, en El mejor beso de la historia del cine ofrecerán un reportaje con dos parejas que no soportaron besarse en la pantalla, y otra con la que tuvieron que trucar el decorado.

"La Noche de... El doctor de la felicidad", este martes, a las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.