Estreno de la película 'Un último favor', este martes, en "La Noche De…"

Este martes, el programa de cine de EITB "La Noche De..." ofrece el estreno en televisión de la película Un último favor (The Last Right, 2019) una comedia que narra la historia de un hombre que lleva el cadáver de una persona que apenas conoce al funeral de su familia. Debido a un fatídico intercambio en un vuelo, Daniel queda a cargo del ataúd de alguien que nunca conoció; motivado por asuntos familiares, acepta la misión de llevarlo de la casa de su familia en Clonakilty a Rathlin Island. La cinta está dirigida por Aoife Crehan, y protagonizada por Michiel Huisman, Niamh Algar y Samuel Bottomley, entre otros.

Antes de la emisión de la película, el programa que presenta Félix Linares hablará sobre Tom Cruise y sobre Christopher Lee, entre otros temas. Esta misma semana Tom Cruise estrena la secuela de Top Gun, con lo que "LND" repasará los 10 grandes momentos de su vida en la sección el Top Ten Tom. El programa recordará también el centenario del nacimiento de Christopher Lee, que se cumple justamente este viernes; y en la sección Tu cara me suena mostrará a dos actrices afeadas por completo por el maquillaje.

"La Noche De... Un último favor", se emite este martes, a las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.