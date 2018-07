Nor da Nor 'La Víctima Número 8' telesailean

La víctima número 8

Teleserie

Quién es quién en 'La Víctima Número 8'

EiTB

12/07/2018

Coproducida por MEDIAPRO, Telemadrid y Euskal Telebista, la serie centrada en un atentado yihadista está a punto de culminar su grabación tras rodar en Bilbao y Madrid.

Rodada íntegramente en exteriores e interiores naturales, 'La Víctima Número 8' arranca con un ataque terrorista de naturaleza yihadista que tiene lugar en el Casco Viejo de Bilbao. A mitad de temporada la acción se traslada a Madrid, donde tiene lugar la resolución de la trama. La ficción profundiza en la onda expansiva que dicho ataque provoca al nutrido grupo de personajes que configura la serie que, a continuación, pasamos a presentar:

Cesár Mateo es Omar. Nació en Marruecos, pero cuando era un niño sus padres decidieron cruzar el Estrecho para que ellos tuvieran una vida mejor, pero los comienzos en el 'primer mundo' no fueron nada fáciles para la familia Jamal. Omar intenta mantenerse alejado de los problemas. Desde hace un año sale con una chica vasca llamada Edurne, que le anima a trabajar duro para ser independiente y conseguir un trabajo mejor. Llevan poco tiempo saliendo, pero son el uno para el otro. Aunque a su alrededor ve muchos ejemplos de lo contrario, el estímulo de sus padres y el entusiasmo de su novia han convencido a Omar de que puede hacer realidad el sueño de tantos emigrantes que cruzaron el estrecho.

María de Nati es Edurne. Tiene 20 años y es auxiliar de enfermería. Ha vivido toda su vida en el mismo barrio de Bilbao. Tiene una fuerte conciencia de clase, heredada de su padre, y no se amilana ante las injusticias ni ante los abusos de poder. Es fuerte, respondona, tiene tesón y carácter, pero sobre todo tiene un gran corazón. Por eso, cuando hace más de un año conoció a Omar, se enamoró locamente de él. Edurne siempre ha afrontado con naturalidad el hecho de que su novio sea marroquí. No lo ha ocultado a su familia y no duda en plantar cara a todo aquel que llame 'moro' a su chico o que, de una manera u otra, se meta con él o le menosprecie por su origen, raza o religión.

Verónika Moral es Koro. Viene de una familia de industriales vascos venidos a menos. Cuando era niña, se educó en los mejores colegios y se codeó con los hijos de la flor y nata de la sociedad vasca. Lleva doce años en la Ertzaintza y con mucho esfuerzo y dedicación, ha ido subiendo en el escalafón jerárquico hasta conseguir un puesto de responsabilidad. Es una policía de raza, con intuición y talento, que vive totalmente entregada a su profesión. Está embarazada de siete meses. Nadie sabe quién es el padre. De hecho, nadie le conocía pareja, y para todos ha sido una sorpresa descubrir su futura maternidad. Ella será la jefa de investigación que se encargará de atrapar al terrorista que ha cercenado las vidas de varias personas en un atentado en el centro de Bilbao. Es su gran oportunidad profesional, sin embargo, todo se complicará cuando conozca la identidad de las víctimas.

Marcial Álvarez es Eche. Es un periodista de la vieja escuela, de los que reúnen información a base de patear las calles sin descanso. Vive solo entregado a su pasión por el periodismo. El reportaje de su vida fue un gran fraude y él acabó en los juzgados. Desde entonces está arruinado y no ha levantado cabeza. De un día para otro, perdió el trabajo y la reputación y se convirtió en un apestado. Ahora malvive haciendo reportajillos firmados bajo pseudónimo. Por si fuera poco, Eche está enfermo y necesita acudir al hospital tres veces por semana. Allí conocerá a Edurne. Nunca hubiera pensado que esa chica podría ser un día la llave para volver a la profesión por la puerta grande.

Iñaki Ardanaz es Gaizka. El menor de los hermanos Azkarate se ha educado en los mejores colegios y ha ido a las mejores universidades americanas, pero no ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida. Altivo, orgulloso, clasista, caprichoso, tirano, seguro de sí mismo, siempre se ha creído destinado a heredar la empresa familiar. Sin embargo, los planes del patriarca, José María Azkarate (Alfonso Torregrosa), no son los que Gaizka piensa y nunca le perdonará que no haya confiado en él para tomar el control de la empresa Azkarate.

Óscar Zafra es Gorostiza. Agente de inteligencia, experto en terrorismo. Tiene un oscuro pasado como agente doble, conspirador y hombre de confianza de algunas personas poderosas y poco recomendables. Gorostiza es un hombre sin escrúpulos. Le gusta el dinero y le gusta el poder que le da la información. Sabe secretos de casi todo el mundo y tiene claro que, por mucho que la gente importante se sienta superior a él, la información que maneja le da ventaja sobre todos ellos. Tarde o temprano, cualquiera puede estar a su merced.

Farah Hamed es Adila Jamal. Es la madre de Omar. Ella sola se ha encargado de la educación de sus hijos, mientras Ibrahim (Khaled Kouka) trabajaba en el taller para mantenerlos. No es una mujer que se haya resignado a estar a la sombra de su marido. De hecho, ha tenido que tomar ella las riendas de la casa por la falta de empuje de Ibrahim.Es ella quien se encarga de educar sus hijos con las tradiciones de aquí sin olvidar la tradiciones marroquies. Su matrimonio está roto hace años, pero plantearse la separación o el divorcio es imposible por motivos económicos y culturales. Aun así, la relación entre ambos no es mala. Han aprendido a ocupar cada uno su parcela y a apoyarse en lo que necesitan de cara a sus hijos, el auténtico pegamento que sustenta su relación y a los que defenderá como una leona si es necesario.

Lisi Linder es Almudena. Nacida y criada en Cádiz, viene de una familia humilde. Mujer de carisma y carácter, tenía muy claro que nadie le iba a regalar nada en la vida y que si quería conseguir algo, tendría que ganárselo luchando con uñas y dientes. Entre sus planes no estaba el hecho de casarse con un multimillonario, pero ocurrió. En el carnaval de su ciudad conoció a Gorka Azkarate (Iñaki Font), el mayor de los hermanos, y el amor entre ellos surgió de forma repentina. Lo dejó todo para acompañar a su marido, con el que tuvo un hijo precioso: Iker. Ella y Gorka tienen todo lo que podrían soñar. ¿Qué puede enturbiar un matrimonio tan idílico?

Completan el reparto de 'La Víctima Número 8' Alfonso Torregrosa, en el papel del patriarca de los Azkarate; Itziar Lazkano, que da vida a Concha, la esposa de José María Azkarate; Khaled Kouka como Ibrahim, el padre de Omar; Moussa Echarif es Ahmed, uno de los mejores amigos de Omar; Jesús Ruyman da vida al comisario para quien trabaja la oficial Koro; Itziar Aizpuru es la señora María, a quien cuida Adila; los niños Son Khoury y Youssef Bougarouame, que dan vida a los hermanos pequeños de Omar, Zakir y Aissa, respectivamente, y el pequeño Auritz Salterain, que interpreta a Iker, el hijo de Gorka y Almudena.

La serie está creada, escrita y dirigida por parte del equipo creativo de 'Vis a Vis' y 'La Casa de Papel', con Marc Cistaré al frente de la producción ejecutiva, Alejandro Bazzano en la dirección, y el director de fotografía David Azcano como responsable de la propuesta visual. Los ocho capítulos de los que se compone esta producción han sido escritos por Esther Morales, Abraham Sastre, David Bermejo, Sara Antuña y Marc Cistaré.

Narrada en clave de thriller, la historia trata cómo esos personajes viven las consecuencias de la barbarie. Víctimas y verdugos serán a partes iguales los protagonistas de la trama en clave personal. La investigación policial se centrará en atrapar a los responsables del ataque y dar respuesta a los interrogantes que irán surgiendo a medida que avance el drama.

'La Víctima Número 8' ha sido producida a tres bandas por las televisiones autonómicas Telemadrid y ETB y el Grupo MEDIAPRO, a través de sus productoras Globomedia y K 2000.