Estreno del nuevo concurso "Trío de Ases" con Javi Sierra, el próximo lunes EITB Media Publicado: 16/09/2022 12:02 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 12:02 (UTC+2) Tres restaurantes competirán entre sí, acompañados de tres expertos: la chef ganadora de una estrella Michelin Zuriñe García, el cocinero youtuber Alex Duke y la profesora Anais Iglesias. Capitaneados por Javi Sierra, ellos serán los ases que dan nombre al programa.

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: "Trío de Ases" lehiaketa berriaren estreinaldia, Javi Sierrarekin astelehenean

Este lunes, 19 de septiembre, Euskal Telebista estrena el nuevo concurso gastronómico "Trío de Ases", en el que tres restaurantes que no están pasando por su mejor momento competirán entre sí por un suntuoso premio económico para invertir en su negocio.

Como novedad de este programa, las y los concursantes no estarán solos, competirán junto a tres expertos que les aconsejarán sobre los cambios que más les convienen a sus respectivos restaurantes. Estos expertos, capitaneados por Javi Sierra, serán los ases que dan nombre al programa, quienes forman un trío que sin duda va a resultar toda una novedad televisiva por su espontaneidad y buen hacer. Se trata de la chef Zuriñe García, el as de corazones, afamada profesional poseedora de una estrella Michelin; Alex Duke, un cocinero youtuber con un buen número de seguidores, que asume el rol del as de picas; y Anais Iglesias, el as de rombos y profesora de una de las universidades gastronómicas más prestigiosas del país, el Basque Cullinary Center.

Los ases serán los ojos de Javi Sierra en cada uno de los restaurantes e informarán continuamente a su "jefe" de los cambios que proponen para mejorar los locales. Tanto los restauradores como los ases deberán puntuarse, enfrentándose a las críticas de sus compañeros en una partida de póker final muy especial, pues se juegan un premio de 3000 euros, que el ganador se compromete a destinar a la mejora de su negocio.

En definitiva, "Trío de Ases" nos propone un programa lleno de ritmo y sorpresas que seguro que atrapa a las y los telespectadores desde el primer momento con su magistral receta de humor, entretenimiento, emociones y buena cocina.

Se trata de un original formato creado por la productora vasca New Media Digital que se emitirá todos los lunes, a las 22:30 horas en ETB2 y eitb.eus.

Primer capítulo

Asesorados siempre por el infalible trío de ases capitaneado por Javi Sierra, los concursantes darán lo mejor de sí mismos con el fin de convencer a sus rivales de que su negocio debe hacerse con el premio.

Anais Iglesias, el as de rombos, se encargará del restaurante Atabaka, situado en pleno monasterio de Nuestra Señora del Oro, en Zuia, el cual estará representado por Jon Estíbaliz, uno de sus socios. El local necesita ayuda en el terreno de la gestión, por lo que la colaboración del as de rombos puede ser muy valiosa.

El segundo restaurante en participar será el Dana Ona, en Agurain. Su propietaria, Maider Aguirre, quiere redefinir la carta, además de hacer varios cambios en el local, y quién más indicado que el as de picas, Alex Duke, para aconsejarle en estas cuestiones.

El as de corazones, Zuriñe García, asesorará al restaurante Ustrukue, en Artea, regentado por Esti Murgia; un establecimiento que desea mejorar su oferta culinaria y que sin duda funciona por debajo de sus posibilidades. Un reto perfecto para la talentosa Zuriñe.