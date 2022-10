Trío de Ases A las 22:30 horas Duelo entre tres restaurantes de Agurain, Artea y Zuia, esta noche, en "Trío de Ases", EITB Media Publicado: 13/10/2022 13:15 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2022 00:27 (UTC+2) Dana Ona, Ustrukue y Atabaka son los establecimientos que competirán por el premio de 3000 euros, que irá destinado mejorar el local. Escuchar la página Escuchar la página

Javi Sierra llega esta noche con una nueva entrega del programa "Trío de Ases" en la que competirán los restaurantes Dana Ona de Agurain, Ustrukue de Artea y Atabaka de Zuia. Sus representantes, Maider Aguirre, Esti Murgia y Jon Estíbaliz, darán lo mejor de sí mismos con el fin de convencer a sus rivales de que su negocio debe hacerse con el premio de 3000 euros, que tendrán que destinar a realizar mejoras en el local.

Los responsables de los restaurantes estarán asesorados por el infalible trío de ases capitaneado por Javi Sierra: Anais Iglesias, el as de rombos, se encargará del restaurante Atabaka, que necesita ayuda en el terreno de la gestión; el as de picas, Alex Duke, ayudará al Dana Ona a redefinir la carta y hacer varios cambios en el local; el as de corazones, Zuriñe García, asesorará al restaurante Ustrukue, un establecimiento que desea mejorar su oferta culinaria y que sin duda funciona por debajo de sus posibilidades.

"Trío de Ases" se emite los viernes a las 22:30 horas en ETB2 y eitb.eus.