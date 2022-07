Recetas vegetarianas de influencers, el lunes en "Tupper Club"

Euskaraz irakurri: Influencerren errezeta begetarianoak, astelehenean, "Tupper Club" saioan

El programa de "Tupper Club" del lunes, presentado por Javi Sierra, tendrá la peculiaridad de que todas las recetas serán vegetarianas, es decir, en esta ocasión no tendrán ningún plato de carne o pescado. Eso no significa que no vayan a sorprendernos con alguna alternativa vegetal.

Los participantes son tres jóvenes influencers, los cuales intentarán demostrar que tienen la misma pericia en las redes sociales que en la cocina. El tiktoker Rubén Mendoza (Rubenji) se decidirá por unos canelones rellenos champiñones, la creadora de contenido culinario Patrizia Vitelli elaborará unas berenjenas a la parmesana "a la roncalesa" y Julen Hernández (Hola Julen) nos sorprenderá con un falso guiso de carne.

No te pierdas la lucha por el oro de estos influencers en "Tupper Club", el lunes, a las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.