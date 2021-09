Mánchester, la primera ciudad industrializada del mundo

26/09/2021 23:15

La reportera Joana Etxabe y el cámara Joan Vinos han conocido la ciudad inglesa de la mano de los vascos Elvira, Ane, Jonatan y Macarena.

Mánchester es una de las ciudades más importantes del Reino Unido y hasta allí han viajado la reportera Joana Etxabe y el cámara Joan Vinos para descubrir por qué han decidido vivir allí Elvira, Ane, Jonatan y Macarena.

Es conocida por ser la primera ciudad industrializada del mundo, porque en Mánchester se establecieron las fábricas de algodón, con fachadas de ladrillo rojo que todavía están muy presentes en muchos puntos de la ciudad inglesa. Tiene diferentes barrios, uno de ellos es Northern Quarter, que está lleno de grafitis y murales reivindicativos gracias al evento de arte callejero que se celebra cada año. Otro distrito emblemático es el Gay Village, con bares, restaurantes y la bandera arcoíris por todas partes. Además la diversión está asegurada sobre todo cuando se celebra su gran festival, el "Manchester Pride".

En esta ciudad juegan dos grandes equipos de fútbol, el United y el City. El fútbol se vive con pasión y casi todos los ingleses lo practican. Qué decir de Mánchester y la música en vivo. Es una de las capitales musicales del planeta porque de aquí han salido Oasis, Take That o The Smiths. Y, uno no se puede ir de aquí sin haber probado su famoso desayuno inglés y sus pintas de cerveza.

Ane Loziaga

Ane Loizaga

Después de vivir unos meses en Noruega, Ane llegó a Mánchester para emprender una nueva aventura profesional. Es ingeniera de calidad y trabaja para la empresa vasca de trenes CAF, en su delegación en la ciudad inglesa. Con esta donostiarra hemos comenzado el día haciendo ejercicio para después tomar con un buen desayuno inglés, el "English Breakfast" en su gran terraza con vistas espectaculares. Después de recargar pilas, toca descubrir el barrio de Castlefield, cuna de la Revolución Industrial y donde todavía se encuentran los famosos canales de Mánchester, por donde los barcos traían la materia prima a las fábricas, sobre todo a las de algodón. También, nos enseña el centro de la ciudad, con sus calles llenas de vida, música, espectáculos y un buzón muy importante, lo único material que sobrevivió al atentado del IRA (grupo terrorista irlandés) de 1996, en el que afortunadamente no hubo víctimas mortales. Y, sin olvidar la ruta de las pintas, ruta obligatoria en territorio inglés, en el que visitamos el bar más pequeño de Europa, aprendemos a tirar bien una cerveza y donde conocemos a su cuadrilla; ¡más vascos en Mánchester!

Elvira Uyarra

Elvira Urraya

Lleva tantos años viviendo en Mánchester que ya ni se acuerda que son 20 años desde que dejó su querido Algorta (Getxo). Esta economista realizó un Doctorado de Empresariales en Sarriko (EHU/UPV), pero se marchó a la Universidad de Mánchester, uno de los mejores campus del Reino Unido, para realizar una estancia de investigación en el área de innovación, analizando cómo influye el cambio tecnológico en las empresas. Después de encadenar diferentes contratos, consiguió ser profesora y ahora es, nada más y nada menos, que catedrática. Elvira nos ha mostrado la Universidad, los descubrimientos más interesantes que se han producido allí, su espacio de trabajo y un despacho muy interesante, en el que trabaja su pareja, Keiron, que es de Manchester y también es catedrático en la Universidad. Esta getxotarra nos ha llevado hasta pleno centro de la ciudad, donde surgieron las bases de uno de los periódicos más famosos del mundo: The Guardian. En el centro también hemos conocido uno de los callejones donde se han grabado infinidad de películas imitando las calles de Nueva York, como por ejemplo, Capitán América, Alfie o The Crown. Y nos hemos sorprendido con el encanto de una de las librerías más espectaculares del mundo, donde parece que estás en Hogwarts y la magia te invade cada instante. Tras visitar estos lugares curiosos, nos ha llevado a su bar favorito, donde sirven en el menú un pintxo de Euskadi porque Elvira lo pidió: ¡las gildas! Y, para terminar, qué mejor que un espectacular atardecer en la mejor zona para verlos de Mánchester: Ancoats.

Macarena Fernández

Macarena Fernández

Macarena estudió Enfermería en EHU/UPV y hace 9 años hizo las maletas para aprovechar una oportunidad laboral como enfermera en Mánchester. Mientras trabajaba, decidió estudiar Medicina y un Doctorado en Ciencias del Cáncer. Además, es organizadora de conciertos en diferentes locales de la ciudad. Esta trabajadora mujer nos ha mostrado los rincones secretos del barrio más bohemio, hypster y alternativo: Northern Quarter. Allí nos ha contado las historias de los murales que adornan las fachadas, nos descubre la mejor tienda del distrito, donde ha comprado trajes la cantante Lady Gaga para sus conciertos.

Borja Muñoz, amigo de Macarena

También hemos comido una sabrosa pero simple comida típica de Inglaterra: el Fish and Chips. Además, uno de los puntos clave de Northern Quarter son los estudios de arte, y en uno de ellos trabaja un amigo de ella, Borja, que es vasco y llegó aquí para comenzar una carrera como artista. Ahora tiene un estudio, realiza exposiciones y aconseja a otros artistas en su página web. Para terminar el día por todo lo alto, hemos ido a uno de los garitos donde trabaja Macarena, un local underground donde toca uno de los grupos más conocidos de Mánchester.

Jonatan Hermana-Posadas

Jonatan Hermana-Posadas

Es de Loiu y hace 9 años dejó Euskadi para vivir una aventura en el extranjero. Estudió Magisterio en EHU/UPV (en Bilbao) y actualmente está trabajando como profesor de inglés y castellano en un instituto de Mánchester. Este bizkaitarra nos ha citado en una de las calles más importantes de la ciudad inglesa: Oxford Street, donde todavía se nota el pasado industrial de la urbe, con edificios de ladrillo rojo de las antiguas fábricas de algodón de la Revolución. En una de ellas vive Jonatan, y allí nos ha presentado a su pareja, Rudhmila, una chica de Blangadesh con la que se casó hace 5 años en Mánchester y también en el país sudasiático. Ambos han preparado el Sunday Roast, un plato típico inglés de carne, verduras y salsa gravy. Después de recargar energías, nos hemos acercado a la Gay Village, barrio gay de la ciudad por excelencia para salir de fiesta, sobre todo cuando se celebra su gran festival, al que entramos y disfrutamos de su ambiente y su color arcoíris. Para terminar la jornada, Jonatan nos ha explicado, a través del Manchester United y el Manchester City, por qué es tan importante el fútbol para los ingleses. Tan importante como para él, que nos invita a su propio entrenamiento.