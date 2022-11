Vascos por el Mundo SORTEO Bases para participar en el sorteo 200 programas "Vascos por el Mundo" Publicado: 13/11/2022 22:00 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2022 22:00 (UTC+1) Participa en el sorteo y puedes ganar un pack compuesto por una bolsa, una taza y unos calcetines de nuestro programa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Sorteamos 10 packs compuestos por una bolsa, una taza y unos calcetines Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

A continuación, se muestran las bases y condiciones que establece EiTB para participar en el sorteo de 10 packs, compuestos por una bolsa, una taza y unos calcetines del programa "Vascos por el Mundo", con motivo del programa número 200.

Los requisitos para participar en el sorteo son los siguientes:

• Ser seguidor de cualquiera de las redes de Vascos por el Mundo.

• Ser titular de un perfil de Instagram.

• La participación debe ser desde una cuenta real de Instagram, concretándose del siguiente modo: Seguir la cuenta de Instagram de Vascos por el Mundo de EiTB, comentar la publicación, indicando que destino te gustaría que fuese el próximo de VXM, y mencionar a un amigo/a para que pueda participar también.

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, ofensivo, injurioso, discriminatorio, o que pueda vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en el sorteo/promoción y que pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.

Para participar deberán buscar el post del sorteo/promoción y seguir todos los pasos explicados en la publicación.

No podrán participar las personas que no cumplan los requisitos anteriormente indicados.

Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a obtener el premio y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las condiciones válidas entre los suplentes designados.

Cualquier manifestación en sentido contrario, es decir, de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante, y como consecuencia el Organizador quedará liberado del cumplimiento de la obligación hacia dicho participante.

En el caso de que el Organizador o cualquier entidad ligada profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro, mediante cualquier procedimiento, técnico, o informático para falsear los resultados, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción de dicho participante.

La simple participación en esta promoción supone la plena y total aceptación de estas Bases por parte de los participantes, por lo que la manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, el Organizador quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

El inicio de la Promoción será el día 13 de noviembre desde las 22:00 horas y finalizará el 27 de noviembre a las 23:55 horas, ambos inclusive. A partir de esa fecha y hora, la promoción se dará por concluida.

El Organizador podrá dar a conocer la presente iniciativa mediante diferentes soportes publicitarios, web, correo electrónico, anuncios en televisión, redes sociales o aquellos soportes que considere oportunos.

El sorteo se realizará entre todos los participantes en Instagram, con un total de 10 ganadores de un pack, compuestos por una bolsa, una taza y unos calcetines del programa "Vascos por el Mundo" cada uno.

Los participantes que hayan resultado ganadores dispondrán de 5 días hábiles para responder, a partir de la publicación del ganador con objeto de hacerles llegar el premio, y deberán contactar por mensaje directo (MD) con el perfil de Instagram de @vascosporelmundo.

Los premios, en ningún caso podrán ser intercambiados por dinero, ni ser cedidos a terceras personas. Igualmente, no podrán en ningún caso ser objeto de cambio, alteración o compensación.

El Organizador garantiza que el sorteo/promoción se hace en igualdad de oportunidades entre todas las personas participantes. Por ello, cualquier uso abusivo o fraudulento de estas bases comporta la descalificación de quien participe en el sorteo/promoción.

El incumplimiento de lo establecido en estas bases comportará la denegación de la persona como participante del sorteo/promoción.

Los ganadores se elegirán de manera aleatoria. Los organizadores se reservan el derecho a utilizar una herramienta externa para la selección aleatoria de los ganadores.

Los ganadores se anunciarán el día 28 de noviembre en un post y tendrán que ponerse en contacto con EiTB en un plazo máximo de 5 días hábiles, a partir de la publicación, para lo cual deberán contactar por mensaje directo (MD) con el perfil de Instagram de @vascosporelmundo antes de finalizar el día 2 de diciembre (23:55 horas). En el mismo deben indicar la dirección del Estado español donde desean recibir el premio o la sede de EITB en la que desean recogerlo: Bilbao, Miramón (Donostia-San Sebastián), Pamplona o Vitoria-Gasteiz.

Si en el plazo indicado no se recibe respuesta del ganador o ganadora en los términos descritos, tanto si renunciase al premio o no podemos ponernos en contacto con él por la causa que fuere, perderá la condición de ganador y se procederá a seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior su derecho a reclamar el premio.

El Organizador no se hace responsable de las posibles suspensiones, modificaciones, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros, o por causas de fuerza mayor, que pudieran afectar a la participación, o a los premios de la presente promoción.

El Organizador se reserva la posibilidad de modificar las fechas del sorteo.

Los participantes en la promoción que resulten ganadores, aceptan que su nombre, apellidos e imagen y/o voz sean utilizados a efectos de hacer público, en su caso, los resultados de la promoción. Igualmente autorizan a la empresa organizadora a reproducir y utilizar su nombre, apellidos y otros datos, así como su imagen, en cualquier publicación promocional relacionada con la promoción en la que ha resultado ganador, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado, en su caso.

-El premio estará sujeto a la legislaciónn fiscal aplicable.

-EITB MEDIA S.A.U. efectúa en calidad de encargada de tratamiento la gestión de la participación interactiva para las mercantiles que integran GRUPO EITB, siendo cada una de ellas Responsables del Tratamiento. Los datos no serán comunicados a terceros salvo en cumplimiento de obligaciones establecidas legalmente así como para dar soporte al servicio. Puede ejercer derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento y oposición vinculados al tratamiento de sus datos personales enviando su petición a dbo-dpd@eitb.eus.

Encontrará información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales en el siguiente hipervínculo: Portal de privacidad.