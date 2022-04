Playas de Cancún Vascos por el Mundo Playas de Cancún, kilómetros de arena blanca y aguas turquesas Publicado: 11/07/2021 23:05 (UTC+2) Última actualización: 11/07/2021 23:05 (UTC+2) Los vascos Mikel, Joseba, Peru y Reme nos muestran su vida en estas tierras paradisíacas en "Vascos por el Mundo". Escuchar la página Escuchar la página

El reportero Pedro Mardones y el cámara Rubén Ruiz hacen sus maletas rumbo a las playas de Cancún, el destino más visitado por los turistas internacionales en México. Su larga manga de arena de 17 kilómetros separa el mar Caribe y la Laguna de Nichupté y alberga más de 80 macrohoteles.

Kilómetros y kilómetros de costa de arena blanca y aguas azul turquesa, que hacen de la Riviera Maya un paraíso en la tierra. Más de 20 millones de turistas visitan la zona costera de Quintana Roo en unas vacaciones de pulsera en las que todo está incluido. Naturaleza, deportes de aventura y fiesta, mucha fiesta son los principales atractivos que ofrece la cuna de la civilización maya.

Cuatro vascos que residen en este paradisíaco lugar nos muestran sus encantos. Ongi etorri a... ¡"Vascos por el Mundo"!

Mikel Alberdi, una vida de excursión

Mikel es de Azpeitia y hace cinco años dejó la empresa de muebles en la que trabajaba como montador para vivir en una excursión constante. Cuando llegó al Caribe Mexicano de vacaciones, no se imaginó que acabaría abriendo su propia agencia de excursiones en la Riviera Maya, Alberdi Tours. Por este motivo, Mikel es la persona ideal para recorrer las playas de Cancún en un viaje de ensueño inolvidable.

A bordo de un catamarán, recorremos con Mikel la costa de la Isla de Cozumel, la tercera isla más grande de México, en la que su principal atractivo está debajo del agua. Con fiesta y snorkel a partes iguales, hacemos parada en el segundo arrecife más grande del mundo (después del de Australia) para contemplar corales y nadamos en el 'Cielo' de Cozumel donde las estrellas se encuentran debajo del mar.

Tras el baño, conocemos en Cancún Playa Delfines y nos ponemos rumbo a una de las aventuras más fascinantes que existen, nadar con el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, que también veranea en las playas de Cancún. ¡Pero no tengan miedo de sus más de 12 metros de largo! ¡El tiburón ballena no es carnívoro y no come vascos!

Después del chapuzón, partimos hacia Playa Mujeres, un lugar de peregrinación a la diosa maya de la fertilidad, Ixchel, y el que un pirata vasco, Fermín Mundaca dejó su huella construyendo la legendaria Hacienda Mundaca.

Joseba Llantada, vacaciones en sus manos

Joseba es de Balmaseda y, pese a su juventud lleva media vida fuera en el extranjero. Después de pasar por Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela y Paraguay lleva cinco años en México. Estudió dos ingenierías, pero el destino le ha llevado al sector hotelero con gran éxito, ya que Joseba es director de compras y logística de uno de los complejos hoteleros más grandes de México, Bahía Príncipe Akumal. Nuestras vacaciones están en sus manos. Él se encarga de comprar todo lo que consumimos y utilizamos en este Hotel de 700 hectáreas y 3.000 habitaciones en el que todo está incluido.

Con Joseba conoceremos en boogie la fauna autóctona en la reserva natural de Aktun-Chen.

Después, ponemos rumbo al estado de Yucatán para conocer el corazón de la cultura maya, Chichén Itzá, una ciudad milenaria en la que destaca una de las siete maravillas del mundo moderno, la pirámide de Kukulkán, construida sobre un cenote secreto. Además, recorremos el frontón maya, un híbrido entre la pelota vasca y el baloncesto, en el que el ganador era sacrificado.

Tras este viaje al epicentro maya, visitamos uno de los miles de cenotes que inundan Yucatán y nos bañamos en este río subterráneo en el que el relax es compatible con la diversión. No en vano, los cenotes eran fuente de vida para los mayas y por eso establecen sus poblados alrededor de ellos.

Peru Sagarna: vivir en un autobús en Holbox

Peru es de Bergara y lleva más de una década fuera de su hogar gracias a una beca del ICEX. Tras pasar por Nueva Delhi, Río de Janeiro, Bristol y Polonia, México es su última parada.

Lleva allí siete años, cinco de ellos en Ciudad de México, hasta que hace dos años dejó su vida de teleco y en la capital mexicana y puso rumbo a la isla de Holbox, una pequeña isla de manglar. Tras comprar un terreno y ante la dificultad de construir en este entorno protegido ha comprado un autobús en Texas y la ha convertido en su vivienda. Desde entonces, viven en el Holbus, el autobús de Holbox.

En esta pequeña isla de pescadores, Peru nos muestra algunas de las playas más vírgenes y bohemias de Cancún. Allí degustamos su conocida pizza de langosta, pescada en sus bellas y cristalinas aguas.

Tras recorrer sus coloridas calles, con sus casas llenas de murales locales cogeremos el Kayak hacia Punta Mosquito, el lugar perfecto para divisar su dorada lengua de arena e ir en busca de los primeros flamencos caribeños de la temporada.

Reme, superabuela y fiestera

Reme es de Lasarte-Oria y lleva nueve años en el Caribe Mexicano. Se mudó con sus dos hijos hijos y su exmarido desde París tras la crisis de 2008 y ha abierto un restaurante de comida japonesa en Playa del Carmen. México le ha dado sus dos mayores tesoros: sus nietos y ha encontrado el lugar ideal para su carácter alegre y fiestero.

Conocemos a Reme en Akumal, una reserva natural habitada con decenas de tortugas verdes y nos bañamos con ellas.

Tras ello, nos muestra las dos caras de Playa del Carmen: la más turística (la Quinta Avenida y los shows del Portal Maya) y la más desconocida (al otro lado de la federal) en la que habita la gente local.

El broche de oro para despedir a Reme, un animal nocturno, es Coco Bongo, una macrodiscoteca con sedes en Cancún, Playa del Carmen y Punta Cana, cuyos shows atraen a miles de turistas con ganas de farra. Un fiestón que le hace recordar sus años mozos en su Lasarte natal.