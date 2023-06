Azkena Rock 2023 ARF2023 "En el Azkena Rock Festival se escuchará rock crudo y riffs ruidosos, a gran volumen" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 15/06/2023 13:34 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2023 13:34 (UTC+2) El Azkena Rock Festival arranca esta tarde en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, donde se desarrollará durante tres días. Hemos hablado con tres grupos vascos que participarán en él: Pasadena, Ezpalak y Brigade Loco. Escuchar la página Escuchar la página

El veterano Azkena Rock Festival no faltará a su cita anual con el rock, y hará que las guitarras suenen por el espacio de Mendizabala durante tres días, el jueves, viernes y sábado, 15, 16 y 17 de junio.

El público disfrutará de grandes nombres de la música de guitarras como El Drogas, Rancid, Monster Magnet (jueves), The Pretenders, Calexico, Incubus y The Soundtrack of Our Lives (viernes) y Lucinda Williams, Melvins, Iggy Pop y Alter Bridge (sábado), pero, aunque luzcan en el cartel en menor tamaño, los grupos vascos también tendrán representación en el festival de la capital alavesa.

El jueves tocará Liher, además de El Drogas; el viernes, Pasadena, y el sábado será el turno de Ezpalak y Brigade Loco. Hemos hablado con miembros de esos tres últimos grupos.

PASADENA (viernes, 18:00, escenario Love)

El grupo vitoriano jugará el viernes en casa, y será el encargado de amenizar, después de Bones of Minerva, el ambiente para los más madrugadores del día; su propuesta de raíces norteamericana combina perfectamente con otros grupos de la noche, como es el caso de Calexico y The Soundtrack of Our Lives.

Tocarán canciones de los discos "Pasadena" e "Izpia".

Jon Basaguren y Libe García de Cortázar (Pasadena)

¿Habeís estado antes en el Azkena Rock Festival? ¿Cuándo?

Sí, vamos casi cada año ya desde hace tiempo, siempre que no tengamos concierto del grupo esos días.

¿Qué recuerdos tienes relacionados con el festival?

Han tocado muchos grupos que nos encantan, y, siendo gasteiztarras, estos conciertos vividos junto a amigos y amigas son especiales.

¿Qué concierto visto en Mendizabala se te ha quedado en la memoria especialmente?

Queens of the Stone Age, Patti Smith, The Who, Michael Kiwanuka… ¡Son muchos!

¿Qué prometes a quien se acerque a vuestro concierto?

¡Canciones preciosas! (Je, je, je)

¿Qué supone para el grupo participar en un festival tan multitudinario?

Es una buena oportunidad para seguir presentando nuestras canciones, para que tengan difusión y gente que de otra forma no nos haría caso sepa algo sobre nosotros.

Por el contrario, ¿qué inconvenientes tiene un concierto en un festival masivo, si es que los tiene?

En cuanto a la duración, tendremos que acortar algo el concierto que venimos ofreciendo. Por otro lado, no podremos utilizar algunos instrumentos que normalmente usamos; algunas exigencias son bastante severas.

Si te lo permiten los horarios, ¿qué grupo o artista del cartel no te vas a perder?

Iggy Pop, Calexico, Incubus, The Soundtrack of Our Lives…

¿Qué es lo último que haces antes de salir al escenario?

Nos abrazamos todos los miembros del grupo.

¿Qué es lo primero que haces después de bajar del escenario?

¡Abrazar al resto del grupo!

¿Cuál es tu festival preferido?

No nos gustan especialmente los festivales, pero el Azkena es uno de nuestros preferidos.

¿Cuál es el primer concierto que viste?

Oskorri.

Pasadena

¿Cuál es el último concierto al que has ido?

Anje Duhalde, en el Ibilaldia de este año.

¿Qué concierto al que fuiste no olvidarás jamás?

Son muchos. El último, ¡el de Rosalía!

¿Cuál es ese concierto que te hubiera gustado ver pero que ya será imposible?

Tina Turner.

¿Te arrepientes de haber ido a algún concierto que es mejor olvidar?

No.

EZPALAK (sábado, 17:30, escenario God)

El cuarteto guipuzcoano presentará su disco "Hortz aina hots" y una selección de canciones de sus potentes dos discos anteriores, por lo que se podrán oír "Itzalak, "Kontran", "Zu izan"…

Hemos hablado con Eñaut Gaztañaga, guitarrista del grupo.

¿Has estado antes en el Azkena Rock Festival? ¿Cuándo?

Sí, muchos años. La última vez, el año pasado.

¿Qué recuerdos tienes relacionados con el festival?

Que es un festival muy cómodo y con muy buen ambiente.

¿Qué concierto visto en Mendizabala se te ha quedado en la memoria especialmente?

El concierto de Pearl Jam (2006). ¡Fue tremendo!

Ezpalak. Argazkia: Josu Torrealday.

¿Qué prometes a quien se acerque a vuestro concierto?

Que oirá rock crudo y riffs ruidosos a un gran volumen, y que el grupo va a dar todo sobre el escenario.

¿Qué encontrará siempre el público en un concierto vuestro?

Energía y emoción.

¿Qué supone para el grupo participar en un festival tan multitudinario?

Es bonito tener este tipo de oportunidades; supone una oportunidad inmejorable para ver otros grupos, compartir buen ambiente con el resto de los grupos y llegar a gente diferente.

Por el contrario, ¿qué inconvenientes tiene un concierto en un festival masivo, si es que crees que los tiene?

Normalmente, no puedes tocar el repertorio que tocarías en una sala. Los grupos como el nuestro disponen de menos tiempos, y hay que pensar muy bien qué canciones meter en el concierto.

Si te lo permiten los horarios, ¿qué grupo o artista del cartel no te vas a perder?

El sábado no quiero perderme al menos a Melvins ni a Iggy Pop.

¿Qué es lo último que haces antes de salir al escenario?

Unos pocos estiramientos y pis.

¿Qué es lo primero que haces después de bajar del escenario?

¡Darle un trago a la cerveza!

¿Cuál es tu festival preferido?

Me gustan los festivales pequeños, como el Canela Party por ejemplo; entre los grandes, quizás por proximidad, el Bilbao BBK Live.

¿Cuál es el primer concierto que viste?

Sería de algún grupo del pueblo, seguramente Lin Ton Taun.

¿Cuál es el último concierto al que has ido?

Janus Lester. Tocamos juntos hace poco, y estuvimos viendo su concierto.

LEE NUESTRA ENTREVISTA CON EZPALAK EN 2021 Ezpalak: "Queríamos que el disco fuera como un golpe"

¿Qué concierto al que fuiste no olvidarás jamás?

Cuando era muy pequeño, pude ver a Metallica, en la gira del disco "Load", y ese concierto tuvo una gran influencia en mí.

¿Cuál es ese concierto que te hubiera gustado ver pero que ya será imposible?

Nirvana.

¿Te arrepientes de haber ido a algún concierto que es mejor olvidar?

¡No!

BRIGADE LOCO (sábado, 18:00 horas, escenario Love)

El grupo de punk rock, formado en Bergara en 2017, tocará donde lo hicieran el año pasado sus idolatrados Social Distortion.

Hemos hablado con su guitarrista Alex Arteaga Urrutia.

Alex Arteaga Urrutia (Brigade Loco). Argazkia: Snap Live Shots (HFMN), artistak lagata

¿Has estado antes en el Azkena Rock Festival? ¿Cuándo?

Sí, estuve por primera vez en el ARF en la edición del año pasado, pero algunos compañeros del grupo ya habían estado en ediciones anteriores.

¿Qué recuerdos tienes relacionados con el festival?

Guardo recuerdos muy bonitos del año pasado, porque tocó Social Distortion, un grupo que es muy especial para mí y que hacía mucho que no veía.

Tuve la oportunidad de ver a muchos grupos que no conocía, y eso es lo que más me gusta de los festivales: conocer nuevos grupos.

Fuimos en cuadrilla, y nos juntamos con otra gente de Gasteiz; fue un gran fin de semana.

¿Qué concierto visto en Mendizabala se te ha quedado en la memoria especialmente?

Como te digo, siempre guardaré en mi memoria el concierto de los estadounidenses Social Distortion, pero hay otros que disfruté mucho: Mad Sin, The Afghan Whigs y el retorno de Delirium Tremens.

¿Qué prometes a quien se acerque a vuestro concierto? ¿Qué encontrará siempre el público en un concierto vuestro?

Nuestros conciertos están llenos de energía. Cuando subimos al escenario, nuestro objetivo es disfrutar y contagiar a la gente esa fuerza.

La manera en la que encadenamos una canción con la siguiente y nuestra manera de movernos dejan claro que estamos disfrutando, y eso es lo que queremos ofrecer: cinco amigos, haciendo lo que aman.

En el set list se pueden encontrar canciones viejas y las más nuevas, desde las más potentes a las más tranquilas.

¿Qué supone para el grupo participar en un festival tan multitudinario?

Tocar en un festival así es una oportunidad increíble para el grupo. Nos satisface compartir cartel con grupos tan míticos y con tanto renombre.

Además, seguramente encontraremos un público que nunca vendría a vernos, y eso nos ayudará a llegar a oídos acostumbrados a otros estilos musicales.

Por el contrario, ¿qué inconvenientes tiene un concierto en un festival masivo, si es que crees que los tiene?

No hemos encontrado ningún límite. Es cierto que hemos tenido que aplicar otro tipo de protocolos a la hora de trabajar, y no estamos tan acostumbrados.

En conciertos como los que solemos tocar no son muy frecuentes, pero esto demuestra que la organización del festival realiza un gran trabajo y que cuidan a los músicos y las músicas.

Si te lo permiten los horarios, ¿qué grupo o artista del cartel no te vas a perder?

No me perderé de ninguna de las maneras el concierto de Iggy Pop, ni tampoco el de mis amigos de Ezpalak. De todas maneras, como te decía antes, me gustaría conocer nuevos grupos.

¿Qué es lo último que haces antes de salir al escenario?

Yo me desato los cordones de las zapatillas, y los vuelvo a atar con fuerta, pero el momento más especial es en el que nos juntamos todos los miembros del grupo: nos unimos los cinco, y repasamos el repertorio. A continuación, nos damos un abrazo y cantamos una canción para despejar los nervios.

¿Qué es lo primero que haces después de bajar del escenario?

Después de bajar, todos los del grupo nos abrazamos, uno por uno, y nos preguntamos qué tal ha ido: cómo ha sonado, si hemos estado a gusto…

¿Cuál es tu festival preferido?

Entre los que conozco, mi festival preferido y el más especial para mí es Ekinez. Se hace en nuestro pueblo, Bergara, y nuestro bajista es uno de los organizadores.

¿Cuál es el primer concierto que viste?

El primero fue en el gaztetxe de Bergara. Tendría 15 años, y recuerdo los nervios, por primera vez en un lugar así, rodeado de mayores… Tocaron Kaleko Urdangak, Fridays Crew, Cold Revenge y Red District.

¿Cuál es el último concierto al que has ido?

El último concierto que he visto fue el del otro grupo de nuestro nuevo compañero de grupo, Martin: el grupo Herdoil. Y también vi al grupo de Oñati Letagin, que tocaron junto a ellos y ganaron el premio Ekinez en el concurso de maquetas Danbaka, de Debagoiena.

¿Qué concierto al que fuiste no olvidarás jamás?

Nunca olvidaré el último concierto que dio Bruce Springsteen en el campo de fútbol de Anoeta.

¿Cuál es ese concierto que te hubiera gustado ver pero que ya será imposible?

Hoy en día, lo que más pena me da es no poder ver a grupos de otra época, como Ramones, Cicatriz, Creedence Clearwater Revival…

¿Te arrepientes de haber ido a algún concierto que es mejor olvidar?

La verdad es que nunca he sentido algo así. Hay conciertos que puedes disfrutar menos, pero en todos te quedas con algo.