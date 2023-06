Azkena Rock 2023 21ª edición La llama del Azkena Rock Festival, a punto de prender N. V. | EITB Media Publicado: 13/06/2023 14:01 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2023 14:01 (UTC+2) Los escenarios que acogerán conciertos de Iggy Pop, Rancid, The Pretenders, Lucinda Williams, Incubus y otros muchos grupos y solistas ya están listos en Mendizabala. Escuchar la página Escuchar la página

Offspring, en el Azkena Rock Festival 2022. Foto: Oscar L Tejeda Whatsapp

Euskaraz irakurri: Azkena Rock Festivaleko garra, piztear

El espacio de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, ya está preparado para ser la sede de la vigésimoprimera edición del Azkena Rock Festival los días 15, 16 y 17 de junio. La programación ya había sido desvelada, y en un acto de presentación celebrado hoy la organización ha recordado que se podrá ver y escuchar, entre otros, a Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge, The Soundtrack of Our Lives y El Drogas, con un repertorio de canciones de Barricada.

Por su parte, en la zona Trashville, que lleva a un gran festival la atmósfera de una sala de conciertos, tocarán The Kaisers, The Reverend Peyton's Big Damn Band, The Phantom Surfers y Generador.

Además, el ARF viajará desde Mendizabala al centro de la ciudad; The Fuzillis tocarán el sábado al mediodía en la plaza de la Virgen Blanca, y el domingo será el turno de Chuck Prophet & The Mission Express.

Información práctica

Para poder acceder al recinto, el público deberá canjear su entrada por la pulsera oficial en los puntos habilitados para ello frente al Polideportivo de Mendizorroza, en el siguiente horario: miércoles de 17:00 h a 22:00h, jueves de 13:00 h a 01:00h, y viernes y sábado de 15:00h a 02:00h.

Todos los pagos en el recinto del festival (comida y bebida, merchandising, autos de choque…) se realizarán con el sistema electrónico cashless integrado en las pulseras de acceso al recinto, que se podrán cargar desde el teléfono móvil, con tarjeta o también en efectivo en los puntos físicos de recarga habilitados en el recinto.

Los y las menores de 14 años podrán entrar gratis, mientras que los y las jóvenes entre 15 y 23 años tendrán un descuento (109 euros por el bono).

Además, la ida y vuelta al Azkena desde Bilbao, Pamplona, Alsasua, San Sebastián, Zarautz y Arrasate se podrá hacer en autobús (desde 20 euros por desplazamiento) y habrá camping cerca del recinto.

Programación

Jueves 15

18:00 Apertura de puertas

GOD

19:05 OS MUTANTES

21:10 EL DROGAS (BARRICADA – 40º)

23:35 RANCID

RESPECT

18:15 LIHER

20:05 STEVE EARLE

22:30 LYDIA LUNCH RETROVIRUS

01:00 MONSTER MAGNET

TRASHVILLE

20:15 GENERADOR

22:30 THE KAISERS

01:00 NESTTER DONUTS

02:00 TURISTA BANG BANG

Viernes 16

VIRGEN BLANCA

13:30 THE FUZILLIS

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 BONES OF MINERVA

19:15 CORDOVAS

21:40 THE PRETENDERS

00:30 INCUBUS

RESPECT

18:20 S8NT ELEKTRIC

20:25 EARTHLESS

23:15 CALEXICO

02:05 THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

LOVE

18:00 PASADENA

19:20 MATCHBOX

20:50 THE GUAPOS

23:30 THE UNDERTONES

01:50 GWAR

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

18:30 THE CLEOPATRAS

20:00 LOS TIKI PHANTOMS

22:30 THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND

01:00 HOLA GHOST

02:30 MEOW aka DJ NU

04:30 THE LEGENDARY SHEIKS

Rat Hole

02:00 HOLY NOTE vs. MAD COBRA

04:00 BELLE BROWN

Sábado 17

VIRGEN BLANCA

13:30 CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 EZPALAK

19:20 AMANDA SHIRES

21:30 LUCINDA WILLIAMS

00:20 IGGY POP

RESPECT

18:20 THE BEVIS FROND

20:25 ANA POPOVIC

23:00 MELVINS

01:55 ALTER BRIDGE

LOVE

18:00 BRIGADE LOCO

19:20 NAT SIMONS & CHERIE CURRIE

20:50 THE NUDE PARTY

23:15 LUCERO

01:50 JIM JONES ALL STARS

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

18:30 LOST CAT

20:00 STEEL BEANS

22:15 THE PHANTOM SURFERS

01:00 KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE

02:30 ROCK&ROLL POLICE DEPARTMENT

04:30 CARMELA MARACAS & LUPITA MAMBO

Rat Hole

02:00 NINGÚN DJ

04:00 AYUKEN DJs