Azkena Rock Vitoria-Gasteiz Jane's Addiction, nuevo cabeza de cartel del Azkena Rock Festival 2024 EITB MEDIA Publicado: 20/11/2023 13:03 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2023 13:51 (UTC+1) Tarque & La Asociación del Riff, Psychedelic Porn Crumpets y The Black Halos también se unen a los ya anunciados Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow y Arde Bogotá. Las entradas están a la venta a un precio promocional hasta el 12 de diciembre.

Azkena Rock Festival desvela nuevos nombres que formarán parte del gran encuentro con el rock and roll y la música en directo que tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de junio de 2024 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Jane's Addiction, como nuevo cabeza de cartel, y Tarque & La Asociación del Riff, Psychedelic Porn Crumpets y The Black Halos se suman a grandes figuras ya anunciadas como Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow o Arde Bogotá.

Por primera vez llega a Mendizabala Jane's Addiction, banda icónica, innovadora e influyente donde las haya y lo hace con su formación original al completo. Fundada en 1985 por el vocalista Perry Farrell, el guitarrista Dave Navarro, el batería Stephen Perkins y el bajista Eric Avery, fue uno de los primeros grupos de rock alternativo en ganar la atención de los medios de comunicación y alcanzar el éxito comercial en Estados Unidos. No siempre han permanecido juntos y algunos integrantes han ido variando a lo largo de su historia, reemplazados por músicos estelares que han mantenido la esencia del proyecto llevándolo al status de banda de culto. Recientemente han anunciado que están trabajando en un nuevo álbum, que sería el primero con la alineación original desde el mítico Ritual de lo Habitual.

Entradas

Azkena Rock tiene ya a la venta tanto el bono general, que cambiará de precio el martes 12 de diciembre a las 10:00 am, como el bono Gaztea, (precio reducido para jóvenes de 15 a 23 años) en azkenarockfestival.com. La entrada para menores de 14 años será gratuita un año más.

Azkena Rock Festival

20, 21 y 22 de junio de 2024

QUEENS OF THE STONE AGE

SHERYL CROW

JANE'S ADDICTION

ALL THEM WITCHES - ARDE BOGOTÁ

GLEN HANSARD - THE PLEASURE FUCKERS

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

TY SEGALL - ST. PAUL & THE BROKEN BONES