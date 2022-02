08/02/2022 09:40 Cine Entrevista Fernando Albizu: "Los premios son un reconocimiento, pero no significan que seas mejor que nadie" Natxo Velez | EITB Media El actor vitoriano está nominado al premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en la película "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa. Escuchar la página Escuchar la página

Este sábado, 12 de febrero, se entregarán en Valencia los premios Goya de la Academia española de Cine, en una gala que el actor Fernando Albizu (Vitoria-Gasteiz, 1963) pretende vivir "con tranquilidad y disfrutando de los compañeros".

Albizu será uno de los nominados de la noche, en su caso en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación de Román, el apocado vigilante de seguridad de básculas Blanco en "El buen patrón" del director Fernando León de Aranoa, película más nominada de la historia de los premios con veinte opciones de galardón.

Hemos hablado con Albizu.

Zorionak por la nominación, Fernando. ¿Cómo te enteraste de que estabas nominado? ¿Te lo esperabas?

Mila esker. Me enteré por los whatsapps que me llegaban felicitándome.

El primero fue Lander Otaola, pensé que acababa de ver la peli, pero después David Pérez Sañudo me volvió a dar la enhorabuena y le pregunté; entonces me enteré.

Me emocionó mucho. No me lo esperaba para nada.

Fernando Albizu en 'El buen patrón'

Ya has estado nominado al Goya en 2009 por "Gordos", una película que también te trajo el premio de la Unión de Actores. ¿Qué relación tienes con los premios y qué importancia les concedes?

Los premios son un reconocimiento a tu trabajo, y eso siempre está bien, pero no significa que seas mejor que nadie. Hay gente que se queda en el camino, que seguramente también se lo merezca. Pero hay un cupo…

Los premios son una celebración y un rollo, porque hay que buscar modelo… Y con mi talla, es complicado.

¿Cómo esperas vivir la noche del 12 de febrero?

Con tranquilidad y disfrutando de los compañeros.

Compartes nominación, además de con Urko Olazabal por "Maixabel", con tus compañeros de película Celso Bugallo y Manolo Solo, y también están nominados del elenco de "El buen patrón" Javier Bardem (actor protagonista), Sonia Almarcha (actriz de reparto), Óscar de la Fuente y Tarik Rmili (actores revelación) y Almudena Amor (actriz revelación). ¿A qué se debe, en tu opinión, el éxito incontestable de gran parte de sus actores y actrices?

Eso es obra de Fernando Leon de Aranoa; de tener tan claros los personajes, de haber escrito un guion redondo y de la calma con la que rueda.

Consigue que el trabajo sea cómodo, divertido y muy concreto. Cuando el director sabe lo que quiere, da mucha seguridad al actor.

Tu personaje, Román, es uno de los puntos fuertes y más cómicos de la película. ¿Qué pensaste al leer el guion?

En la primera lectura, me di cuenta de que teníamos algo muy potente entre manos.

La comedia siempre se trabaja desde la verdad y desde el agobio de los personajes. En el caso de Román, es la posibilidad de ser despedido mientras empatiza con el "enemigo" del patrón.

Fernando Albizu

¿Tienes algún proyecto entre manos del que nos puedas contar algo?

Hay un par de cosas sobre la mesa, pero aun sin firmar.

Confirmada, la segunda temporada de "xHoxB" en HBO, de la mano de Manuela Burló Moreno.

El cine vasco se ha visto premiado últimamente en los Goya a través de, entre otros, "Ane", en la que participas y está dirigida por David Pérez Sañudo, con el que colaboras desde hace tiempo. ¿Qué diagnóstico haces desde tu posición del estado del cine vasco?

Creo que el cine vasco está lleno de talento y profesionalidad, y, si no meten mano los políticos en él, llegará lejos.

Política y cultura, cuanto más lejos una de otra, mejor.

¿Qué películas te han llamado la atención últimamente, estén o no nominadas para los Goya?

Me quedo con "Delicioso" de Eric Besnard, que es la última que he visto.