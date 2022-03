Cine Cine Vasco 'Cinco lobitos' triunfa en Málaga y se trae a casa tres de los grandes galardones O.P. | Eitb Media Última actualización: 26/03/2022 16:51 (UTC+1) Publicado: 26/03/2022 15:47 (UTC+1) El filme dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, en la que ha participado EITB, se ha llevado ocho premios, entre ellos la Biznaga de Oro a mejor película española, el premio a mejor actriz 'ex aequo' para Laia Costa y Susi Sánchez y el premio al mejor guion. Escuchar la página Escuchar la página

El largometraje Cinco lobitos, dirigido por la vasca Alauda Ruiz de Azúa, ha triunfado en el Festival de Málaga, y se ha hecho con la Biznaga de Oro a la mejor película española. Además, también ha sido galardonado con el premio a mejor actriz 'ex aequo' para Laia Costa y Susi Sánchez y el premio al mejor guion, que va a parar a manos de la propia Ruiz de Azúa.

La película ha obtenido, además, otros cinco premios: Biznaga de Plata Premio del Público 'Flixolé' (decidido al 50% entre el voto del público asistente a la sala y el Jurado Popular de la Sección Oficial de Largometrajes); el Premio Jurado Joven de la UMA al Mejor Largometraje de Sección Oficial; el Premio ASECAN Ópera Prima de la Sección Oficial de Largometrajes, que eligen miembros de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía; el Premio Feroz Puerta Oscura 2022 al Mejor Largometraje de Sección Oficial, premio que eligen bajo votación secreta los miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos , y el Premio Signis elegido por miembros de Lla Organización Católica Mundial para los Medios de Comunicación.

Rodada en julio de 2021 entre Madrid y Bizkaia, Cinco lobitos, que ha contado con la participación de EITB, está protagonizada Laia Costa (Victoria, No me quites), en el papel de Amaia, una chica que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Susi Sánchez (ganadora del premio Goya por La enfermedad de domingo, La piel que habito, Dolor y gloria, El inocente) interpreta a Begoña, la madre de Amaia, y Ramón Barea (La Boda de Rosa, Todos lo saben, Fe de etarras) a Koldo, su padre. Mikel Bustamante (La Casa de Papel y Maixabel) es Javi, la pareja de Amaia.

Este debe ausentarse por razones de trabajo unas semanas, por lo que Amaia decide viajar a casa de sus padres en un pueblo de la costa vasca y compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé, durante unos días. "Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija", señalaba la directora en una nota al comienzo del rodaje.

La película se estrenó en la Berlinale el pasado mes de febrero.