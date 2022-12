Cine 37ª edición "Cinco lobitos" e "Irati", muy presentes en las nominaciones a los premios Goya N. V. | EITB Media Publicado: 01/12/2022 11:31 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2022 12:52 (UTC+1) La película de Alauda Ruiz de Azua, nominada a mejor película, acumula once nominaciones, mientras que el segundo largometraje de Paul Urkijo opta a cinco premios. Escuchar la página Escuchar la página

Las películas vascas "Cinco lobitos" (Alauda Ruiz de Azua) e "Irati" (Paul Urkijo) acumulan respectivamente once y cinco nominaciones a los premios Goya del cine español, cuya 37ª edición se celebrará el 11 de febrero en Sevilla.

"Cinco lobitos" está nominada en los apartados de mejor película, mejor dirección novel (Alauda Ruiz de Azua), mejor actriz protagonista, guion original, dirección de fotografía, sonido, dirección de producción, montaje, actor de reparto (Ramón Barea), actriz de reparto y actor revelación (Mikel Bustamante).

"Irati", por su parte, está nominada en las categorías de mejor canción (Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi y Paul Urkijo), mejor música original (Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi), mejor diseño de vestuario (Nerea Torrijos), mejores efectos especiales (Jon Serrano y David Heras) y mejor guion adaptado.

El 11 de febrero, día de la gala de entrega de los Goya, optarán a dos permios "Suro", el primer largometraje de Mikel Gurrea (el director opta a mejor director novel y Vicky Luengo a mejor actriz protagonista), la emocionante película de animación "Unicorn Wars" (mejor película de animación y mejor canción para Joseba Beristain") y "La consagración de la primavera", incluida la nominación de Telmo Irureta como mejor actor novel.

Han conseguido una nominación el cortometraje de animación de la productora bilbaína Uniko "Loop", el emocionante cortometraje documental "Maldita. A love song to Sarajevo", el cortometraje de ficción "Cuerdas", el músico Fernando Velázquez ("Los renglones torcidos de Dios"), Félix Viscarret por adaptar el guion de la película "No mires a los ojos", el director del documental "Labordeta, un hombre sin más" Gaizka Urresti, el bilbaíno Aitor Berenguer por el sonido de "As bestas" y "Black Is Beltza 2: Ainhoa", largometraje de ficción de Fermin Muguruza.

"Cinco lobitos", "Irati", "Suro", "Unicorn Wars", "Black is Beltza 2: Ainhoa", "La consagración de la primavera", y "Cuerdas" cuentan con la participación de EITB.

La película con más nominaciones, diecisiete, es "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, seguida de "Modelo 77" (Alberto Rodríguez) con dieciséis y "Alcarràs" (Carla Simón), con once.

Los premios Goya se entregarán el 11 de febrero, en Sevilla.