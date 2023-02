Cine Festivales Estibaliz Urresola y Félix Viscarret, en la Sección Oficial del Festival de Málaga N. V. | EITB Media Publicado: 07/02/2023 12:37 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2023 13:38 (UTC+1) '20.000 especies de abejas' y 'Una vida no tan simple' competirán por la Biznaga de Oro, entre 10 y el 19 de marzo, en la 26ª edición del festival andaluz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Miki Esparbé protagoniza "Una vida no tan simple", de Félix Viscarret Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Estibaliz Urresola eta Felix Viscarret, Malagako zinema jaialdiaren Sail Ofizialean

Los directores Estibaliz Urresola y Félix Viscarret competirá en la Sección Oficial del Festival de Cine de Málaga con sus nuevas películas, "20.000 especies de abejas" y "Una vida no tan simple", dos títulos en los que participa EITB.

Estibaliz Urresola Solaguren, que competirá antes en la Sección Oficial de la Berlinale con la misma película, presenta su primer largometraje, cuyo guion también firma.

Se trata de una historia sobre la diversidad en el más amplio sentido de la palabra, está producida por Lara Izagirre Garizurieta y Valérie Delpierre y cuenta en su reparto con Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Sofía Otero, Sara Cózar, Martxelo Rubio, Unax Hayden, Andere Garabieta y Miguel Garcés.

En la película, Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre. Su madre Ane aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

Félix Viscarret, por su parte, regresa a la competición oficial donde ganó la Biznaga de Oro con "Bajo las estrellas" en 2007. Lo hace con "Una vida no tan simple".

Esta comedia sobre personajes en plena crisis profesional y generacional está protagonizada por Miki Esparbé, Álex García, Olaya Caldera, Ana Polvorosa, Julián Villagrán y Ramón Barea.

Isaías (40) era un prometedor arquitecto. Ahora pasa sus días entre su estudio de arquitectura y el parque a la salida de la escuela, donde juegan sus hijos. Dondequiera que esté, Isaías siente que no está donde debería. Con su mujer Ainhoa se nota el paso de los años y lo agotadores que pueden ser los niños. Isaías entabla una amistad con Sonia, madre de otro niño del cole, que le va a mostrar que esto de criar a tus hijos y entrar en la vida adulta no es tan simple.

También competirán en la sección a concurso del festival el chileno Matías Bize con la coproducción de Chile y Argentina "El castigo", la argentina Marina Seresesky con "Empieza el baile" y el madrileño Gerardo Herrero con "Bajo terapia", comedia coral rodada en Pamplona y en la que participa la productora navarra Alcaravan Films.