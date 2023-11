Cine Zinebi El cine en todos sus formatos vuelve a tomar Bilbao durante una semana en Zinebi Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 10/11/2023 05:00 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2023 05:00 (UTC+1) Zinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, se estrena esta noche en el Arriaga con los cortos vascos a competición y el Mikeldi de Honor a Félix Linares. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

La 65ª edición de Zinebi arranca esta noche en el Teatro Arriaga de Bilbao para dar inicio a una semana de cine en todos sus formatos y estilos, más allá de los cortometrajes y el cine documental que dan nombre al festival internacional.

Un año más, los siete cortometrajes vascos que compiten en la sección oficial serán los primeros en proyectarse durante la gala de inauguración, a las 19:30, que correrá a cargo de La Dramática Errante (Ane Pikaza y María Goiricelaya).

Entre los cortometrajes, habituales en las pantallas como Isabel Herguera (con La mujer ilustrada), Laida Lertxundi y Ren Ebel (con In a Nearby Field) y David Pérez Sañudo (con Agrio) se verán junto al estreno de Eneko Sagardoy en la dirección (con Betiko gaua, escrita junto con la bertsolari Nerea Ibarzabal). Memories of an Empty House (Bruno Carnide), Todo lo cubre la sal (Joana Moya) y Ximinoa (Itziar Leemans) completan la lista de los cortos vascos a concurso.

Los cineastas vascos se ven las caras con figuras como la premiada Catarina Vasconcelos, directora de la lírica La metamorfosis de los pájaros; Neus Ballús, o Lukas Marxt, que ya ganó el Gran Premio del festival bilbaíno en 2020.

En la sección oficial también compiten largometrajes, tanto documentales como ficciones, que son óperas primas de sus directores, dentro de ZIFF-Zinebi First Film. Entre ellas, la gipuzkoana Tamara García Iglesias, tras su experiencia como productora y en formato más corto, presentará mañana su primer largometraje, Zarata.

En la gala inaugural, además, Zinebi hará entrega de su premio honorífico a Félix Linares, crítico de cine y cultural de EITB. El veterano de Radio Euskadi, que ha acompañado a los cinéfilos durante más de 1500 programas de "La noche de…" en ETB y no se ha despegado nunca de su ciudad, la capital bizkaína, recibirá uno de los Mikeldi de Honor de esta edición.

El festival también reconocerá la trayectoria de Frederick Wiseman, figura del documental de lo público, "el documentalista vivo más importante", en palabras del festival, de quien se proyectará su última película, Menus plaisirs – Les Troisgros. Desgraciadamente, el director estadounidense, de 93 años, se encuentra hospitalizado por un empeoramiento repentino de su estado de salud y ha cancelado su viaje. Su productora, Zipporah Films, ha transmitido a Zinebi que el director "deseaba acudir a Bilbao" y que hasta ahora había participado con normalidad en diversos encuentros con el público y medios de comunicación tras estrenar en su país su más reciente documental.

El tercer Mikeldi será para la portuguesa Rita Azevedo Gomes, que volverá a visitar Bilbao en la gala de clausura, el próximo viernes, 17 de noviembre.

Como siempre, Zinebi traerá una selección de los mejores documentales de la temporada en Beautiful Docs. Destacan la ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, Sur l'Adamant, de Nicolas Philibert), la nueva película de la siempre atrevida Virginia García del Pino, La estafa del amor, y la nueva película de la cineasta Claire Simon, Notre corps.

El festival bilbaíno mantiene su apuesta como escaparate de la producción local dentro de la sección Bertoko Begiradak, donde ofrece casi 30 películas vascas. Algunas de ellas, como Contadores (Irati Gorostidi) o Arnasa betean, emakume zinegileak (Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía) se pudieron ver en Zinemaldia. Aprovechando Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí, de José Alberto Andrés Lacasta, que está llenando salas en otras ciudades, estará en Bilbao su protagonista, el icónico músico punk aragonés Manolo Kabezabolo.

Entre las sesiones especiales, destaca el verdadero broche final a Zinebi, el 18 de noviembre, sábado, cuando J de los Planetas musicalizará las obras rescatadas del donostiarra Iván Zulueta en el Arriaga. Antes, habrá más música en directo con Zabala, sobre la película My Mexican Bretzel, y el filme Black Bach Artsakh, en colaboración con Bulegoa z/b, sobre la República de Nagorno-Karabaj, recién disuelta tras la última invasión azerí.