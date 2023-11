Zinema Zinebi Zineak hamaika formatan hartuko du Bilbo, astebetez Mikel Dominguez | EITB Media Publikatuta: 2023/11/10 05:00 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2023/11/10 05:00 (UTC+1) Zinebi, Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdia, gaur gauean hasiko da Arriagan. Lehian dauden euskal film laburrak eskainiko dituzte, eta Felix Linaresi Ohorezko Mikeldia emango diote. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Leer en Castellano

Zinebiren kartela. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

65. Zinebi gaur gauean hasiko da Bilboko Arriaga Antzokian, nazioarteko jaialdiari izena ematen dioten film laburretatik eta zinema dokumentaletik haratago, formatu eta estilo guztietako zinemaren asteari hasiera emateko.

Aurten ere, sail ofizialean lehiatuko diren zazpi euskal film laburrak izango dira lehendabizikoak. La Dramática Errantek (Ane Pikaza eta Maria Goiricelaya) zuzendutako inaugurazio ekitaldian emango dituzte, 19:30etatik aurrera.

Isabel Herguera (La mujer ilustrada filmarekin), Laida Lertxundi eta Ren Ebel (In a Nearby Field pelikularekin) eta David Perez Sañudo (Agrio laburrarekin) ohiko izenei, Eneko Sagardoyren lehen lana zuzendaritzan ere ikusgai egongo da: Nerea Ibarzabal bertsolariarekin batera idatzitako Betiko gaua. Memories of an Empty House (Bruno Carnide), Todo lo cubre la sal (Joana Moya) eta Ximinoa (Itziar Leemans) filmek osatuko dute lehiaketan parte hartuko duten euskal film laburren zerrenda.

Laburren sail ofizialean Catarina Vasconcelos, La metamorfosis de los pájaros lirikoaren zuzendaria; Neus Ballus, eta 2020an Bilboko zinemaldiaren Sari Nagusia irabazi zuen Lukas Marxt ere lehiatuko dira.

Lehiaketa ofizialean film luzeentzako tartea ere badago, dokumentalak zein fikzioak. Zuzendarien opera primak ZIFF-Zinebi First Film sailean ikusi ahalko dira. Horren barruan, Tamara Garcia Iglesias gipuzkoarrak, ekoizle gisa eta formatu laburragoan izandako esperientziaren ondoren, bihar aurkeztuko du bere lehen film luzea: Zarata.

Inaugurazio ekitaldian, gainera, Zinebik ohorezko saria emango dio Felix Linares EITBko zinema eta kultur kritikariari. Radio Euskadiko beteranoak eta ETBko "La noche de..." saioko aurkezle 2023ko Ohorezko Mikeldi saria jasoko du.

Jaialdiak Frederick Wiseman dokumentalaren ibilbidea ere aitortuko du: "bizirik dagoen dokumentalgilerik garrantzitsuena", jaialdiaren hitzetan. Bere azken filma proiektatuko da, Menus plaisirs – Les Troisgros, baina, zoritxarrez, 93 urteko zuzendari estatubatuarra ospitalean dago, bere osasun egoerak bat-batean okerrera egin duelako, eta bisita bertan behera utzi du. Zipporah Films produktoreak Zinebiri adierazi dionez, zuzendariak "Bilbora joan nahi zuen", eta orain arte normaltasunez parte hartu du publikoarekin eta komunikabideekin izandako topaketetan, bere herrialdean bere azken dokumentala estreinatu ondoren.

Hirugarren Mikeldia Rita Azevedo Gomes portugaldarrarentzat izango da. Datorren ostiralean, azaroak 17, Bilbora itzuliko da.

Beti bezala, Zinebik denboraldiko dokumental onenen aukeraketa bat ekarriko du Beautiful Docs sailera. Nabarmentzekoak dira Berlinaleko Urrezko Hartzaren irabazlea, Nicolas Philiberten Sur l 'Adamant, Virginia Garcia del Pino ausartaren La estafa del amor eta Claire Simon zinemagilearen Notre corps.

Bilboko jaialdiak tokiko ekoizpenaren erakusleiho izaten jarraituko du Bertoko Begiradak sailean; ia 30 euskal film eskainiko ditu. Horietako batzuk, hala nola Contadores (Irati Gorostidi) edo Arnasa betean, emakume zinegileak (Bertha Gaztelumendi eta Rosa Zufia), Zinemaldian ikusi ahal izan ziren. Si todavía te kedan dientes es ke no estuvo ahí (Jose Alberto Andres Lacasta), beste hiri batzuetan aretoak betetzen ari den bitartean, Bilbora bere protagonista Manolo Kabezabolo punk musikari aragoiar ikonikoarekin batera helduko da.

Saio berezien artean, nabarmentzekoa da Zinebiri amaiera bikaina emango diona: azaroaren 18an, larunbata, J de los Planetasek Ivan Zulueta donostiarraren lanak musikatuko ditu, zuzenean, Arriagan. Aurretik, zuzeneko musika gehiago izango da: Zabalak My Mexican Bretzel filma musikatuko du. Gainera, Black Bach Artsakh filma emango dute, Bulegoa z/b-ren eskutik, Azerbaijanen azken inbasioaren ondorioz desegin berri den Nagorno-Karabajeko Errepublikari buruzkoa.