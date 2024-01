Premios Óscar 2024 Premios Óscar Los gigantes a los que se enfrentará "Robot Dreams" en los Óscar EITB Media Publicado: 23/01/2024 17:31 (UTC+1) Última actualización: 23/01/2024 18:50 (UTC+1) La cinta del bilbaíno Pablo Berger, que ha sido nominada a los Óscar, competirá por la estatuilla con las figuras más prominentes del cine de animación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Fotograma de "El chico y la garza" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 'Robot Dreams' filmak erraldoiei aurre egin beharko die Oscar sarietan: Spiderman, Miyazaki, Pixar eta Netflix

No lo tendrá fácil "Robot Dreams". La película del cineasta bilbaíno Pablo Berger se enfrentará en los premios Óscar a los mayores titanes del género de la animación a nivel mundial, como lo son el japonés Hayao Miyazaki con su obra "El chico y la garza" y la (casi) siempre infalible Pixar con "Elemental".

Y no solo eso. También se las verá por la estatuilla con otros dos gigantes del género: la celebrada nueva película de animación de Spider-man, "Cruzando el multiverso", y una producción de Netflix, "Nimona".

Sin embargo, también hay motivos para el optimismo, ya que para obtener la nominación, la cinta del director vasco ha logrado superar a uno de los grandes éxitos comerciales del año, "Super Mario Bros: la película".

"El chico y la garza"

La nominación del último trabajo del mago japonés de la animación, que ya dejó un gran sabor de boca en el Zinemaldia, era una de las que estaban 'cantadas'. Con dos Óscar a sus espaldas, Miyazaki siempre será favorito.

"Elemental"

Aunque "Elemental" quizá no tenga el brillo de anteriores obras maestras del estudio como "Wall-E", "Up" o "Toy Story", Pixar conoce mejor que nadie la fórmula ganadora para los Óscar. No en vano, ha obtenido 18 estatuillas en poco más de 30 años de vida.

"Spider-man: Cruzando el multiverso"

El trepamuros siempre ha sido una mina de oro para Hollywood, principalmente en películas de acción real, pero en los últimos años también en el cine de animación, con grandes éxitos de crítica y público como "Spiderman: Un nuevo universo". Es una de las grandes favoritas.

"Nimona"

Podría parecer la obra menos conocida entre las rivales de "Robot Dreams", pero la crítica ha elevado a "Nimona" como una de las mejores películas de 2023. Y ojo, detrás está Netflix.