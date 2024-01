Oscarrak 2024 Oscar sariak 'Robot Dreams' filmak erraldoiei aurre egin beharko die Oscar sarietan: Spiderman, Miyazaki, Pixar eta Netflix EITB Media Publikatuta: 2024/01/23 17:44 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/01/23 17:45 (UTC+1) Pablo Bergerren filma, Oscarretarako izendatua izan dena, animaziozko zinemaren izen handienekin lehiatuko da. Orria entzun Orria entzun

Ez du erraza izango 'Robot Dreams' animazio filmak. Zinegile bilbotarraren pelikula mundu mailako generoko erraldoiekin lehiatuko da Oscar sarietan, hala nola Hayao Miyazaki japoniarraren 'The Boy and The Heron' lanarekin eta Pixarren 'Elemental' lanarekin.

Eta hori gutxi balitz, generoko beste bi erraldoirekin ere ikusiko ditugu: Spidermanen animaziozko film berri eta arrakastatsua, 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', eta Netflixen ekoizpen bat, 'Nimona'.

Hala ere, badago baikortasunerako arrazoirik ere, izendapena lortzeko, euskal zuzendariaren lanak urteko arrakasta komertzial handienetako bati, 'Super Mario Bros' filmari, gailentzea lortu baitu.

