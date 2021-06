22/06/2021 11:35 Zinemaldia 69ª edición El Zinemaldia no hará distinción de género en los premios de interpretación N. V. | EITB Media Sigourney Weaver será la imagen de la 69ª edición del festival, presentada hoy. Habrá restricciones sanitarias: El Velódromo no se usará, y no habrá fiestas de inauguración y clausura. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:09 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

A partir de esta edición, la 69ª, el Festival de San Sebastián no hará una distinción de género en los premios de interpretación. La Concha de Plata al mejor actor y a la mejor actriz serán reemplazadas por la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto.

"El cambio obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación. El criterio para el Jurado será el de distinguir entre malas o buenas actuaciones, sumándonos así al camino iniciado ya por nuestras amigas y amigos del Festival de Berlín", ha explicado el director del certamen, José Luis Rebordinos.

Esta modificación del reglamento permite acoger otras identidades que no se adscriben a los géneros masculino o femenino y reconoce, además, tal y como han explicado los responsables del Zinenaldia, el trabajo de las denominadas interpretaciones de reparto, que no suelen ser galardonadas en los festivales de cine. Estos premios podrán concederse ex aequo.

Sigourney Weaver

Por su parte, la actriz Sigourney Weaver será la protagonista del cartel oficial de la 69ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre. La imagen muestra una fotografía en blanco y negro de la actriz estadounidense adornada con brochazos coloristas. Se trata de un diseño de la donostiarra Eva Villar creado a partir de una fotografía de Matthew Brookes.

La primera visita de Weaver a San Sebastián coincidió con su debut en el cine en Alien (1979), la película que la catapultó a la fama gracias al inolvidable personaje de la teniente Ripley. Después, la actriz ha visitado la ciudad dos veces más para presentar, también en la Sección Oficial y ya convertida en estrella internacional, A Map of The World (1999) y Un monstruo viene a verme (2016). En esta última ocasión, Sigourney Weaver recibió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su carrera.