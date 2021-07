19/07/2021 12:27 Zinemaldia 69ª edición Laurent Cantet, Terence Davies, Lucile Hadzihalilovic y Claire Simon, en la Sección Oficial del Zinemaldia N. V. | EITB Media La organización del Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha anunciado nueve películas que formarán parte de su Sección Oficial. Escuchar la página Escuchar la página

Los y las cineastas Laurent Cantet, Terence Davies, Lucile Hadzihalilovic, Claudia Llosa y Claire Simon competirán en la Sección Oficial de la 69ª edición del Festival de San Sebastián.

Además, entre el 17 y el 25 de septiembre, Inés Barrionuevo mostrará su cuarto largometraje y presentarán también sus primeras películas Alina Grigore, Zhang Ji y Tea Lindeburg.

Ressources humaines / Human Resouces (Recursos humanos, 1999) brindó a Laurent Cantet el Premio New Directors del Festival, en cuya sección Perlak ha participado varias veces. Su película Entre les murs / The Class (La clase, 2008) fue Palma de Oro en Cannes.

Terence Davies, a quien el Zinemaldia dedicó una retrospectiva en 2008, pugnará por tercera vez por la Concha de Oro tras haberlo hecho con The Deep Blue Sea (2011) y Sunset Song (2015).

Lucile Hadzihalilovic logró el Premio New Directors con su debut, Innocence (2004); con Evolution (2015), su segundo largometraje, obtuvo el Premio Especial del Jurado en la Sección Oficial; y este año regresa con Earwig, la adaptación de una novela de Brian Catling.

Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín con La teta asustada / The Milk of Sorrow (2009), competirá por primera vez en la Sección Oficial con Distancia de rescate / Fever Dream.

Claire Simon mostrará su nuevo trabajo, Vous ne désirez que moi / I Want to Talk about Duras, una aproximación a la entrevista que la periodista Michèle Manceaux mantuvo con Yann Andrea, amante de la escritora Marguerite Duras en sus últimos años.

Por su parte, Inés Barrionuevo participará en la competición con su cuarto largometraje, Camila saldrá esta noche. Además, presentarán sus primeros largometrajes la actriz y guionista rumana Alina Grigore (Crai nou / Blue Moon), Zhang Ji (Ping Yuan Shang De Mo Xi / Fire on the Plain) y Tea Lindeburg (Du som er i himlen / As in Heaven).