27/09/2021 14:06 Zinemaldia 27 septiembre – 3 octubre Azkuna Zentroa proyecta una selección de películas del Zinemaldia N. V. | EITB Media Entre otras, se podrá ver "Titane", de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y proyectada en San Sebastián en la sección Perlak.

Azkuna Zentroa, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, acogerá a lo largo de esta semana, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, la proyección de una selección de las películas que se han presentado en el Festival de San Sebastián recién clausurado.

En total, serán 11 películas, con sesiones matinales el sábado 2 y el domingo 3 de octubre en las que se proyectarán en euskera Dragoiaren Gidaria y Elfinak, dos películas de animación dirigidas al público infantil.

El ciclo se inicia este lunes con la proyección de Josefina (2021), protagonizada por Emma Suárez y Roberto Álamo; continúa el martes, con Titane (2021), segunda película de Julia Ducournau y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año.

Además, se ha programado el trabajo de tres directoras debutantes: la actriz Noémi Merlant con Mi iubita, mon amour (2021); Laura Wandel con Un monde (2021); y la danesa Tea Lindeburg con Du som er i himlen / As in Heaven (2021), adaptación de un clásico literario danés de 1912, que le ha dado a Lindeburg la Concha de Plata a la Mejor Dirección y a su actriz protagonista, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, la Concha de Plata a la mejor interpretación ex aequo con Jessica Chastain.

También se podrán ver Arthur Rambo (2021), una historia sobre el poder manipulador de las redes sociales, y Tout s'est bien passé (2021), de François Ozon, además de Les illusions perdues (2021) y Marocco (2021).