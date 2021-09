25/09/2021 23:34 Zinemaldia 69ª edición Palmarés de la 69ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, 2021 A. O. | EITB Media Estos son todos los premios que ha dejado el Zinemaldia, que ha entregado los premios en una ceremonia que ha tenido lugar este sábado en el Kursaal. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 69ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Foto: Zinemaldia Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Estos son todos los premios que ha dejado la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que ha celebrado su ceremonia de clausura este sábado, 25 de septiembre de 2021:

- Concha de Oro a la Mejor Película: "Crai nou" (Alina Grigore)

- Premio Especial del Jurado: "Earwig" (Lucile Hadzihalilovic)

- Concha de Plata a la Mejor Dirección: Tea Lindeburg, "Du som er i himlen" (Tea Lindeburg)

- Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista (Ex aequo): Flora Ofelia Hofmann Lindahl, "Du som er i himlen" (Tea Lindeburg) y Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye" (Michael Showalter)

- Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto: Elenco de la película "Quién lo impide" (Jonás Trueba)

- Premio del Jurado al Mejor Guión: Terence Davies, "Benediction" (Terence Davies)

- Premio del Jurado a la Mejor Fotografía: Claire Mathon, "Enquête sur un Scandale d'état" (Thierry de Peretti)

- Premio Kutxabank-New Directors: " Nich'ya/Unwanted" (Lena Lanskih). Mención Especial: "Carajita" (Silvina Schnicer y Ulises Porra).

- Premio Horizontes: "Noche de fuego" (Tatiana Huezo)

- Premio Zabaltegi-Tabakalera: "Vortex", Gaspar Noé. Mención Especial: "Eles transportan a morte" (Helena Girón y Samuel M. Delgado).

- Premio Nest: "U šumi/In the Woods", (Sara Grguric). Mención Especial: "Podul de piatrâ" (Artur-Pol Camprubí)

- Premio del Público Ciudad Donostia/San Sebastián: "Petite maman" (Céline Sciamma)

- Premio del Público Ciudad Donostia/San Sebastián a la Mejor Película Europea: "Ouistreham/Between Two Worlds" (Emmanuel Carrère)

- Premio Irizar al Cine Vasco: "Maixabel" (Iciar Bollaín). Mención especial: "Kuartk Valley" (Maider Oleaga)

- Premio TCM de la Juventud: "Mass" (Fran Kranz)

- Premio a la Industria WIP Latam: "La hija de todas las rabias" (Laura Baumeister)

- Premio Egeda Platino Industria al Mejor WIP Latam: "Vicenta B." (Carlos Lechuga)

- Premio a la Industria WIP Europa: "Carbon" (Ion Bor¿)

- Premio WIP Europa: "Carbon" (Ion Bor¿)

- Premio al Mejor Proyecto del X Foro de Coproducción Europa-América Latina: "Camionero" (Francisco Marise)

- Premio DALE!: "Donde comienza el río" (Juan Andrés Arango)

- Artekino International Prize: "Alemania" (Maria Zanetti)

- Premio Irusoin a la Postproducción: "La Gruta del Viento" (Eduardo Cresp)

- Premio Zinemaldia Statup Challenge: "Kinetix" (Yassine Tahi-Henri Mirande)

- Premio Treeline de Consultoría en Distribución y Festivales: "Las cartas perdidas" (Amparo Climent)

- Premio Ibaia: "Domingo domingo" (Laura García Andreu)

- Premio RTVE-Otra Mirada: "Noche de fuego" (Tatiana Huezo)

- Premio Cooperación Española: "Noche de fuego" (Tatiana Huezo)

- Premio Dunia Ayaso: "Destello Bravío" (Ainhoa Rodríguez)

- Premios Donostia: Marion Cotillard y Johnny Depp

- Premio Zinemira: Kimuak

- Premio Fripesci: "Quién lo impide" (Jonás Trueba)

- Premio Feroz Zinemaldia 2021: "Quién lo impide" (Jonás Trueba)

- Premio Euskal Gidoigileen Elkartea: Maider Oleaga, "Kuartk Valley" (Maider Oleaga)

- Premio Lurra-Greenpeace: "La croisade" (Louis Garrel)

- Premio Signis: "Maixabel" (Iciar Bollaín). Mención especial: "Quién lo impide" (Jonás Trueba)

- Premio Sebastiane: "The Power of the Dog" (Jane Campion)