Zinemaldia 70ª edición "Suro" gana el premio Irizar del Cine Vasco en el Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 24/09/2022 17:24 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2022 17:36 (UTC+2) El primer largometraje de Mikel Gurrea se ha llevado también el premio Fipresci de la crítica internacional y de la Asociación Vasca de Guionistas.

"Suro", la película con la que el donostiarra Mikel Gurrea ha debutado en el largometraje y que compite por la Concha de Oro, ha ganado el Premio Irizar al Cine Vasco en el Festival de San Sebastián, así como dos galardones paralelos: el Fipresci, que otorga la crítica internacional, y el de la Asociación Vasca de Guionistas, por el guion que el director firma con Francisco Kosterlitz y que ya recibiera en la Gala del Cine Vasco.

El certamen donostiarra ha dado a conocer a primera hora de esta tarde un avance de algunas de las distinciones que se han concedido en la 70 edición del certamen, que se clausura esta noche con una gala en la que se desvelará el resto del palmarés.

"A los libros y a las mujeres canto", singular y personal trabajo María Elorza, que concursa en la sección New Directors, ha recibido una mención especial del Premio Irizar, además del TCM de la Juventud.

Otros dos premios oficiales, los Ciudad de San Sebastián a la mejor película y al mejor filme europeo han correspondido a "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, y a "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen.

Algunos de los reconocimientos de la lista ya se conocían, como el Agenda 2030 Euskadi Basque Country, que ha recaído en "Tori y Lokita", de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, y el Dunia Ayaso, que ha sido para "Secaderos", de Rocío Mesa, galardón que tiene una mención especial para "El sostre groc (El techo amarillo)", de Isabel Coixet.

"Alcarràs", de Carla Simón, ha sido distinguida con el Premio Lurra de Greenpeace, y "Something You Said Last Night", de Luis de Filippis, ha ganado el Premio Sebastiane, que otorga la asociación LGTBI+ del País Vasco Gehitu.

El Premio Signis ha sido para una película que compite en la Sección Oficial y que está entre las favoritas, "Los reyes del mundo", de la colombiana Laura Mora. Y hay mención especial para otro título a concurso, "Runner", de Marian Mathias.