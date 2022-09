Zinemaldia Ciclo de cine El Zinemaldia llega a Bilbao y Pamplona N. V. | EITB Media Publicado: 26/09/2022 13:24 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2022 13:34 (UTC+2) Los cines Golem de ambas capitales proyectarán una selección de las películas que se han podido ver en el Festival de Cine de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página "Un beau matin" de Mia Hansen-Løve se podrá ver el martes en Bilbao y Pamplona Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

A partir de hoy, lunes 26 de septiembre, los cines Golem de Bilbao y Pamplona ofrecerán algunas de las películas que se han exhibido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que terminó este sábado.

En Bilbao se podrán ver en los cines de Azkuna Zentra "Suro" (lunes), "Un beau matin" (martes), "Peter Von Kant" (miércoles), "Tori et Lokita" (jueves), "Grand Marin" (viernes), "Oltxiak", "Corsage" y "Le lycéen" (sábado) y "Tom eta Jerry", "La maternal" y "L' innocent" (domingo).

En Pamplona, por su parte, se proyectarán en los cines Golem Baiona "Girasoles silvestres" (lunes), "Un beau matin" (martes), "Suro" (miércoles)", "The trinagle of sadness" (jueves) y "Walk Up" (viernes).