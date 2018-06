cultura

2-7 de julio

Programa del Festival de Teatro y de las Artes de la Calle-Bilboko Kalealdia 2018

21/06/2018

Consulta el programa completo del festival de teatro de calle

Bilboko Kalealdia ofrece más de 65 representaciones de artes escénicas en la calle

LUNES 2

12:00 MUSEO VASCO

MOVEO CIA. (Katalunia) Conseqüències (25’)

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MIGUEL LLANES (Euskal Herria) (45’)

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Francia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

17:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

CRÉATURE CIE. (Francia) Les Irréels (4 h)

17:45 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MOVEO CIA. (Cataluña) Conseqüències (25’)

18:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

KATAKRAK (Cataluña) Els Recicloperats (3 h)

18:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

AMER I ÁFRICA (Cataluña) Envà (45’)

19:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Francia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

20:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MOVEO CIA. (Cataluña) Conseqüències (25’)

21:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria) L´Entresort (50’)

22:30 ARRIAGA PLAZA

SASEO CIE. (Francia) Cabaret de poche (60’)

MARTES 3

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MIGUEL LLANES (Euskal Herria) (45’)

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Francia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

17:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

CRÉATURE CIE (Francia) Les Irréels (4 h)

18:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

KATAKRAK (Cataluña) Els Recicloperats (3 h)

18:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

LOS GALINDOS (Cataluña) UduL (60’)

18:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

AMER I ÁFRICA (Cataluña) Envà (45´)

19:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MYSTÉRIEUSES COIFFURES La légende de l’homme oiseau (45’)

20:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Francia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

20:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

LOS GALINDOS (Cataluña) UduL (60’)

21:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria) L´Entresort (50’)

22:30 ARRIAGA PLAZA

ROSIE VOLT (Francia) Yadéwatts (60’)

MIÉRCOLES 4

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MIGUEL LLANES (Euskal Herria) (45’)

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Francia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

17:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

CRÉATURE CIE. (Francia) Les Irréels (4 h)

17:45 PARQUE DE DOÑA CASILDA

CIRC PÀNIC (Cataluña) MiraT (45’)

18:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

KATAKRAK (Cataluña) Els Recicloperats (3 h)

18:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

LOS GALINDOS (Cataluña) UduL (60’)

19:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA

MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria) Xori-gizonaren elezaharra (45’)

19:45 PARQUE DE DOÑA CASILDA

IMPERIAL KIRIKISTAN (Francia) La Parade Impériale du Kirikistan (45’)

20:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

CIRC PÀNIC (Cataluña) MiraT (45’)

20:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA

LOS GALINDOS (Cataluña) UduL (60’)

21:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria) L´Entresort (50’)

22:30 PLAZA ARRIAGA

MADUIXA CIA. (Comunidad Valenciana) Mulïer (40’)

JUEVES 5

18:00 ARENAL

GANSO & CÍA (Euskal Herria) Babo Royal (50’)

19:00 LATERAL DEL TEATRO ARRIAGA

AMAIA ELIZARAN (Euskal Herria) Block (18’)

19:30 PLAZA NUEVA

THE PRIMITIVES (Bélgica) Three of a kind (35´)

20:15 MUELLE DEL ARENAL

ALLER-RETOUR CIE. (Francia) Journal de nos corps (50’)

21:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria) L´Entresort (50’)

21:15 ARENAL

GANSO & CÍA (Euskal Herria) Babo Royal (50’)

22:15 LATERAL DEL TEATRO ARRIAGA

AMAIA ELIZARAN (Euskal Herria) Block (18’)

22:45 PLAZA NUEVA

THE PRIMITIVES (Bélgica) Three of a kind (35´)

23:30 PLAZA ARRIAGA

ZIRKUS MORSA (Francia) La fin demain (40’)

VIERNES 6

18:00 MUSEO VASCO

GINGER BRASS EXPERIMENT (Francia) Le Ginger Brass Experiment (45’)

18:45 LATERAL DEL TEATRO ARRIAGA

BARADA STREET (Gran Bretaña) Barada Street (45´)

19:00 CALLE EPALZA (junto al Instituto Francés)

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE (Francia) Caillasse (50’)

19:30 ARENAL

ZIRKUS MORSA (Francia) La fin demain (40’)

20:15 PLAZA NUEVA

ALLER-RETOUR CIE. (Francia) Journal de nos corps (50’)

21:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria) L´Entresort (50’)

21:15 MUSEO VASCO

GINGER BRASS EXPERIMENT (Francia) Le Ginger Brass Experiment (45’)

22:00 LATERAL DEL TEATRO ARRIAGA

BARADA STREET (Gran Bretaña) Barada Street (45´)

22:45 ARENAL

ZIRKUS MORSA (Francia) La fin demain (40’)

23:30 MUELLE DEL ARENAL

HIKA TEATROA ETA OINKARI DANTZA TALDEA (Euskal Herria) Sagartu (50’)

SÁBADO 7

18:00 LATERAL DEL TEATRO ARRIAGA

ERTZA (Euskal Herria) Meeting point (15´)

18:15 PLAZA NUEVA

ECCENTRICI DADARÓ COMPAGNIA TEATRALE (Italia) Operativi! (50’)

19:15 ARENAL

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE (Francia) Caillasse (50’)

20:15 LATERAL DEL TEATRO ARRIAGA

ERTZA (Euskal Herria) Meeting point (15´)

20:30 PLAZA NUEVA

ECCENTRICI DADARÓ COMPAGNIA TEATRALE (Italia) Operativi! (50’)

21:15 PARQUE DE DOÑA CASILDA

TÊTES DE MULES (Euskal Herria) L´Entresort (50’)

21:30 ARENAL

LE CHAPITÔ DE NOUVELLE-CALÉDONIE (Francia) Caillasse (45’)

22:30 PLAZA ARRIAGA

PUDDING THÉÂTRE (Francia) Géopolis (77’)

24:00 MUELLE DEL ARENAL

ZO-ZONGÓ!! (Euskal Herria) Psycho-Clown (75’)