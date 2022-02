09/02/2022 09:23 cultura Arte para ciegos Recorriendo el arte con los dedos EITB Media El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado la nueva maqueta a escala de "Tulipanes", dentro de su línea de réplicas para personas ciegas. Hemos hablado con el museo y la ONCE. Ambos concuerdan al decir que el arte va más allá de un sentido. Escuchar la página Escuchar la página

Poder tocar el blanco y el negro

¿Cómo presentar obras de arte a las personas ciegas? ¿Qué medios utilizar para garantizar una experiencia de calidad? ¿Qué necesidades e inquietudes se necesitan satisfacer? De ahí parten museos, galerías y artistas para que el arte sea lo más accesible e inclusivo posible.

El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado recientemente una reproducción a escala de la obra "Tulipanes" del escultor Jeff Koons. Una réplica que viene a ampliar la colección del museo, en el que destacan ya las de "Puppy", "Mamá", "El gran árbol y el ojo" y la del edificio del Guggenheim mismo.

El museo decidió desde un primer momento que las maquetas serían una de las "líneas principales" para acercar el arte a las personas ciegas. Rogelio Díez, subdirector de Mantenimiento e Instalaciones del Museo Guggenheim, explica que se contactó con la ONCE "prácticamente desde que se abre el museo", para junto con su asesoría, lograr una accesibilidad universal a todo tipo de público.

Ana Dávila, jefa del departamento de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE de Euskadi, aclara que el "objetivo compartido" con las entidades que asesora es hacer toda visita accesible al colectivo de personas ciegas. "Es importante tocar, pero también debemos saber que los tulipanes tienen diferentes colores, que no se perciben al tacto. Hay que complementar la obra con una guía", añade. La ONCE ha transcrito los textos a braille, y próximamente organizará visitas al museo.

Escuchar atentamente

Además del texto, Dávila recalca la importancia de no solo poder tocar la obra, sino poder entenderla lo mejor posible; para una persona ciega es importante que la información provenga de diferentes sentidos: "Intentamos que haya audioguías con un canal específico, lo cual no es habitual". Esto implica que además de la descripción de lo expuesto haya referencias espaciales. "Es una información complementaria. No sé si se hablará del color de los tulipanes, del orden de los pétalos y colores".

Díez ha expresado la intención de seguir trabajando en las audiodescripciones de las obras. Previamente, produjeron los audios de las obras exteriores del museo. "Queremos retomarlos y enriquecer las audiodescripciones; son una gran herramienta".

Un visitante tocando un cuadro en relieve. Foto: ONCE

En un intento de demostrar la necesidad de un canal de audio, Dávila saca un cuadro para tocar que tenía guardado. Con un antifaz, comienza el experimento. Oscuridad total; no se ve nada. Un marco rectangular con un fondo en textura de lienzo. Unas líneas en relieve trazadas desde la parte inferior izquierda hasta la superior derecha. Se percibe una silueta circular en esa última; un poco más abajo, dos formas circulares con un punto en medio. Dos texturas, una lisa, otra aterciopelada, rodean la figura.

¿Podrá ser el fondo un cielo? ¿El círculo del extremo, la luna? Dávila comienza a describir el escenario: "El lienzo presenta el retrato de una joven completamente desnuda y situada frente al espectador. Esta se encuentra recostada". "La maja desnuda" de Goya. "El tacto viene a sumar, pero es importante tener acceso a una información complementaria", añade.

Tacto fidedigno

La colección de maquetas forma parte de las obras que se pueden tocar en las guías táctiles que ofrece el museo. La reciente reproducción de "Tulipanes" responde a la imposibilidad de poder tocar la obra original. "'Tulipanes' es una obra que no se puede tocar ni en las visitas táctiles. Es de un acero pulido que deja huellas; habría que tocarla con guantes, pero se perdería toda la gracia, ¿cierto?", comenta Díez.

Tal y como la forma, se ha respetado el material en la última réplica como en las anteriores. La piel de flores de "Puppy"; el bronce, mármol y acero inoxidable de "Mamá"; el titanio del museo; el acero inoxidable de "El gran árbol y el ojo". Esta vez, a partir de polvo metálico, los pétalos de los tulipanes se han imprimido en 3D y acabados con un pulido de joyería, para que fuesen "lo más fidedignas a las verdaderas".

Supone un trabajo que tiene como objetivo "educar y hacer disfrutar". "Hay que poner mecanismos para ello; cada visitante se encuentra con una realidad diferente, y tenemos que ser capaces de que por lo menos una parte de aquella llegue a todo el mundo", insiste Díez. Dávila condensa mismamente el objetivo del trabajo de la organización: "En definitiva, la inclusión".