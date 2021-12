10/12/2021 13:39 Música Ura Bere Bidean Fernando Velázquez: "Si no quieres hacer algo emocionante, no cantas" Natxo Velez | EITB Media Este viernes y sábado, 10 y 11 de diciembre, algunos cantantes vascos ofrecerán en el Bilbao Arena versiones de varios clásicos vascos bajo la dirección de Fernando Velázquez y acompañados por la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao. Escuchar la página Escuchar la página

La Sociedad Coral de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la batuta de Fernando Velázquez, y, cantando junto a ellos, Alex Sardui (Gatibu), Josune Arakistain y Uxue Amonarriz (Huntza), El Drogas, Francis (Doctor Deseo), Olatz Salvador, Mikel Urdangarin, Ane Barrenetxea (Sua), Aitor Gorosabel (Su Ta Gar), Eñaut Elorrieta, Idoia, Mäbu, Iñigo Etxezarreta (En Tol Sarmiento) y Pello Reparaz (Zetak). Todo eso es lo que ofrece el doble concierto Ura Bere Bidean, los días 10 y 11 de diciembre, en el Bilbao Arena, a partir de las 20:00 horas.

Fernando Velázquez ha adaptado varios clásicos que van desde la década de 1970 hasta nuestros días, y el resultado se podrá ver en estos dos conciertos. Volverán a sonar "Zoramena" (Gatibu), "Itxaropena" (Su Ta Gar), "Xorieri mintzo zen" (Mixel Labéguerie), "Ni naiz" eta "Seaska kanta" (Xabier Lete), "Hegal egiten" (Itoiz), "Nire herriko neskatxa maite" (Benito Lertxundi)…

Ura Bere Bidean. 10 y 11 de diciembre, en Bilbao

Antes de los conciertos, hemos hablado sobre esta colaboración, también recogida en formato disco, con Fernando Velázquez y Ane Barrenetxea.

¿Cómo surge el proyecto del disco y los conciertos Ura Bere Bidean?

El proyecto surge como una especie de evolución lógica del concierto Gora Bihotzak del año pasado, en el que hicimos varias canciones. Aprovechando que la orquesta no tenía actividad porque no podía hacer ópera, y viendo la situación, fue surgiendo hasta que nos encontramos con esta idea, que ha seguido evolucionando prácticamente hasta el día del concierto.

Es bonito, porque es una idea en movimiento.

¿En qué criterios te has basado para elegir el repertorio? ¿Qué características debían tener las canciones seleccionadas para que entraran finalmente en el repertorio?

El repertorio también lo hemos elegido de una manera muy dinámica porque hemos ido cambiando los criterios por el camino. Hay canciones que están por el autor y que mágicamente han encontrado un intérprete que las canta como nadie, y otras están la canción con su propio autor, como "Itxaropena", de Su Ta Gar, con Aitor Gorosabel.

Hemos elegido canciones que sepan a clásico, aunque hayan sido escritas hoy en día.

¿Qué buscabas aportar a las canciones a través de los arreglos preparados para estas versiones?

Me gusta pensar que el arreglo le hace justicia a la canción, que hace una versión propia. No intentamos llamar la atención con todo lo que puede hacer una orquesta, sino contar lo que la canción quiere contar.

¿Cómo se plantea la labor de vestir por ejemplo una canción tan desnuda como "Kideari" con todos los medios que te da una orquesta y que mantenga su esencia?

Efectivamente, el ejemplo de "Kideari" es proverbial. Es una canción escrita por Mikel con letra de Kirmen Uribe, pero, a pesar de que la haga él solo, es una canción épica, muy grande, porque va desde prácticamente la sugerencia de una acorde que casi no es un acorde hasta un crescendo en el que lo da todo.

Ese tipo de épica a la orquesta le viene como un guante. Al final, casi todas las canciones tienen algo de épica, de grande, de emoción. Si no quieres hacer algo emocionante, no cantas. Hay pocas canciones que no busquen emocionar.

Aquí uno busca el espíritu de la canción, estoy pensando en "Gogo eta gorputzaren zilbor-hesteak" con letra de Artze y música de Laboa. Es una canción que habla de la ruptura, curiosamente el mismo mensaje que ofrece "Aitormena". Esa épica y esas emociones sinceras se prestan mucho a contarlas con la orquesta.

ANE BARRENETXEA (SUA) ¿Qué diferencia existe entre tocar arropada por bajo, guitarra y batería y hacerlo acompañada por una orquesta y un coro? Se trata de dos situaciones totalmente diferentes, y, como es la primera vez que hago algo así, tengo que reconocer que los echo en falta. No estoy acostumbrada a ejercer de solista, y el estilo musical y el formato tampoco tienen nada que ver, pero cantar con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y con el coro, además de un honor, es una experiencia que jamás olvidaré. Te ha tocado el clásico de Itoiz "Hegal egiten". ¿Qué te parece la canción y cómo la trabajasteis? Habrá pocas personas que no conozcan el clásico de Itoiz "Hegal egiten", así que me alegró mucho recibir la propuesta. A la hora de cantar, tuve libertad absoluta para hacerla a mi manera, y me pareció interesante hacer algunos cambios en la melodía para crear una versión "diferente". La canción cuenta la historia de un hombre que quiere ser un petirrojo, y diría que hacer ese relato a través de la música es muy bonito, especial y potente. Por lo que has visto en la grabación, en los ensayos, etcétera, ¿qué se encontrará el público en los conciertos? El público tendrá la oportunidad de vivir una experiencia increíble. Canciones que ya son conocidas tomarán otra dimensión artística, y ellos y ellas serán parte de ello. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, y todos los detalles están muy cuidados. Creo que a los espectadores y las espectadoras se les pondrá la piel de gallina en más de una ocasión. A ver si es en mi canción, ja, ja, ja.

En los ensayos y la grabación, ya has podido ver desde una posición privilegiada el resultado de esta colaboración. ¿Qué se va a encontrar el público en los conciertos de los días 10 y 11 de diciembre?

La idea es que lo que llame la atención sea el todo, la variedad y la unidad dentro de la variedad. Vamos a transitar por un montón de emociones distintas y con gente muy diferente.

En el coro tenemos cantantes muy jóvenes y algunos cantantes abuelos. Creo que esa variedad y el amor que tenemos a estas canciones, que merecen estar en los templos del arte, van a crear una comunión mágica.

Será un espectáculo que va a tener ternura, diversión, emoción… Es un repertorio de canciones de nuestra vida, que nos definen como somos y nos hacen ser lo que somos.