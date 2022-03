Música 21-24 de julio El Jazzaldia de San Sebastián recupera los conciertos en la Zurriola N. V. | EITB Media Publicado: 30/03/2022 11:25 (UTC+2) Habrá ocho actuaciones gratuitas entre los días 21 y 24 de julio: Simple Minds, Curtis Harding, Christone "Kingfish" Ingram, Vintage Trouble, León Benavente… Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Curtis Harding actuará el 21 de julio en la playa de la Zurriola. Foto Matt Correia. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Después de que la pandemia lo impidiera durante dos ediciones, el Festival de Jazz de San Sebastián recuperará entre los días 21 y 24 de julio los conciertos gratuitos en la plaza de la Zurriola.

En total, ocho grupos y artistas pasarán por el escenario de la denominada Keler Gunea.

La programación la abrirá el 21 de julio a las 20:45 el grupo escocés de pop Simple Minds, a quien seguirá a partir de las 23:30 el elegante cantante soul estadounidense Curtis Harding.

Al día siguiente, 22 de julio, llegará el turno del grupo Monophonics y el bluesman Christone "Kingfish" Ingram, y el 23 de julio tocarán This Is The Kit y el vibrante grupo de rock & roll Vintage Trouble.

El último día, 24 de julio, cerrarán la programación el cuarteto irlandés de punk rock Pillow Queens y el grupo español León Benavente.