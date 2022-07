Música MÚSICA 45 000 personas esperan ansiosas la actuación de Metallica de esta noche en Bilbao EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA Publicado: 03/07/2022 09:06 (UTC+2) Última actualización: 03/07/2022 09:13 (UTC+2) El concierto dará comienzo a las 22:00 horas, pero las puertas se abrirán a las 15:00 horas y desde las 16:00 pasarán por el escenario Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves así como Niña Coyote y Chico Tornado. Escuchar la página Escuchar la página

Llego el día. El grupo de metal Metallica actuará esta noche en el estadio de San Mamés ante 45 000 personas, en el Bilbao Bizkaia Rock Day. La cita, enmarcada dentro de la gira de la banda en Europa, se tambaleó hace escasos días tras el positivo en covid de un miembro de su equipo, pero la promotora Live Nation se apresuró a confirmar la actuación, aunque uno de los teloneros, The Regrettes, se caía de la cita por este motivo y era sustituido por Niña Coyote y Chico Tornado.

El concierto dará comienzo a las 22:00 horas, pero antes, tras la apertura de puertas a las 15:00, pasarán por el escenario Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves así como los mencionados Niña Coyote y Chico Tornado, a partir de las 16:00 horas.

Se esperan que autobuses y fans comiencen a llegar a Bilbao desde el mediodía, por lo que las inmediaciones de San Mamés comenzarán a teñinerse de negro en pocas horas.

Calles cerradas y supresión de aparcamientos

Los preparativos del concierto comenzaron el pasado día 26 y han provocado numerosas afecciones en el tráfico en los alrededores de San Mamés que durarán hasta las 02:00 de este lunes.

Desde el pasado domingo, día 26, están cerrados al tráfico en las calles Felipe Serrate, Luis Briñas (entre Felipe Serrate y Zunzunegui), y Alameda Urquijo (desde Sabino Arana), excepto garajes y emergencias. Además, Bilbobus modificará su recorrido. Asimismo, desde las 10:00 horas de hoy, 3 de julio, se cortará el tráfico en Camino Ventosa. Los residentes tendrán acceso desde Cuesta de Olabeaga.

Además, no se puede aparcar en la calle Felipe Serrate (junto al estadio), desde el pasado domingo, hasta las 08:00 horas del día 4 de julio; y en Luis Briñas (entre Felipe Serrate y Zunzunegui), y Alameda Urquijo (desde Sabino Arana), el aparcamiento está prohibido, excepto carga y descarga, desde las 22:00 horas del día 2 de julio, a las 02:00 horas del día 4 de julio.

Dos horas más para la hostelería

Por contra, la hostelería de Bilbao ha visto alargado su horario habitual en dos horas con motivo de esta cita, a petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia. La extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, exceptuando los establecimientos "diurnos", "complementarios" y las terrazas, que mantienen su horario habitual. Tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

Esta medida ya fue tomada con motivo del Concierto de Fito y el Bilbao Music Legends Fest. Y tras el concierto de hoy se volverá a repertir durante el Festival Bilbao BBK Live (7, 8 y 9) y el Bilbao Blues Festival (29 y 30 de julio).