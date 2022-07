Música Sustituciones Carolina Durante, The Excitements y Patáx se incorporan a la programación del Jazzaldia donostiarra N. V. | EITB Media Publicado: 14/07/2022 11:51 (UTC+2) Última actualización: 14/07/2022 12:10 (UTC+2) Sustituirán a Christone "Kingfish" Ingram, a Monophonics y a Ural Thomas & The Pain, que han cancelado sus respectivas giras europeas Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Carolina Durante actuará el 22 de julio en la Zurriola Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Carolina Durante, The Excitements eta Patax gehitu ditu kartelera Donostiako Jazzaldiak

Los grupos Carolina Durante, The Excitements y Patáx sustituirán en la programación de la 57ª edición del Festival de Jazz de San Sebastián a Christone "Kingfish" Ingram, Monophonicsy y Ural Thomas & The Pain, que no podrán estar en la capital guipuzcoana.

El grupo madrileño de punk y rock Carolina Durante actuará en el Keler Gunea el día 22 de julio a las 23:30, sustituyendo a Christone "Kingfish" Ingram, que ha cancelado su gira.

La banda catalana de soul y R'n'B The Excitements por su parte, actuará también el día 22 de julio, a las 21:00 en Keler Gunea, y el día 23 a las 20:00 en Garbera, sustituyendo a Monophonics, que han anulado su gira europea.

También se incorpora al cartel Patáx, que mezcla flamenco, salsa, folklore afrocubano, funk, jazz, soul y hip hop y actuará en Garbera, el mismo día 22 de julio, a las 20:00, en vez de Ural Thomas & The Pain, que han aquejado problemas de salud.