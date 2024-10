Música Homenaje a Fermin Muguruza "Fermin siempre ha sido un adelantado a su tiempo" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 30/10/2024 10:57 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2024 10:57 (UTC+1) El encuentro de la industria musical Bime ha programado un concierto en el que Verde Prato, Hofe x 4:40 y Nakar celebrarán este jueves, 31 de octubre, los 40 años de carrera musical de Fermin Muguruza desde el escenario del Kafe Antzokia de Bilbao. Hablamos con Hofe sobre el músico irundarra. Hofe x 4:40 Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Ferminek aurrea hartu dio beti bere garaiari"

La música, si es valiosa, es un artefacto pendular: el elemento rítmico y melódico rescata del pasado para alzarse en el presente y avanzar hacia el futuro. Es algo que siempre han tenido presente los creadores y las creadoras despiertos, ya sea un veterano Johnny Cash abierto a la propuesta de los más jóvenes y modernos Nine Inch Nails en su ocaso, ya sean –qué sé yo, hay millones de ejemplos– Sara Zozaya y Benito Lertxundi cantando juntos "Benetan" (Sara Zozaya, I, 2020).

Johnny Cash, en su versión de "Hurt" de Nine Inch Nails

Existe un sinfín de ejemplos de abrazos entre pasado, presente y futuro de la música; Fermin Muguruza, sin ir más lejos, recibirá este jueves, 31 de octubre, desde el escenario del Kafe Antzokia de Bilbao el reconocimiento musical de eslabones más recientes en la cadena de la música vasca. Verde Prato, el proyecto Hofe x 4:40 formado por el cantante Igotz Mendez Hofe y los productores Xabier Lafuente y Marcos Galech y el grupo Nakar celebrarán cantando ("kantatzen du(e)n herri bat ez da inoiz hilko", cantaba Negu Gorriak) los 40 años de carrera de Fermin Muguruza: Kortatu, Negu Gorriak, Fermin Muguruza eta Dut, discos en solitario…

Versión de "Zu atrapatu arte", de Kortatu, interpretada por Verde Prato

El concierto del jueves está enmarcado en el encuentro profesional de música Bime, que acoge Bilbao hasta el 1 de noviembre, y ofrecerá al músico irundarra, antes de comenzar la gira internacional que arranca en diciembre, la posibilidad de recibir uno de estos homenajes intergeneracionales en los que él ha sido tantas veces sujeto. Y es que en la obra de Muguruza resuenan un sinfín de ecos (Mikel Laboa, The Clash, Rich Kids on LSD, Toots and the Maytals, Fugazi, M-ak…), y asoma la voluntad de mirar adelante de la mano de músicos más jóvenes, como en el caso, por ejemplo, del disco Ireki Ateak publicado en 1997 al alimón con el entonces emergente grupo Dut.

Esta vez Muguruza podrá ver cómo interpretan sus canciones Verde Prato, Hofe x 4:40 y Nakar. Antes, como aperitivo, hemos hablado con Hofe sobre el objeto del homenaje.

¿Cuál es tu primer recuerdo musical relacionado con Fermin Muguruza?

Seguro que mi primer recuerdo musical es anterior; cuando era pequeño, mi padre y mi madre escuchaban Kortatu, Negu Gorriak y la música en solitario de Fermin.

Pero esta pregunta me ha hecho pensar en Eñaut, mi mejor amigo. Él participaba en el colectivo reggae Iruñerria Jamaica Clash, y en aquella época hablamos mucho sobre la carrera de Fermin: los discos Euskal Herria Jamaika Clash y Asthmatic Lion…

¿Qué significan para ti Kortatu, Negu Gorriak y la carrera en solitario de Fermin Muguruza?

La obra de Fermin, Iñigo y compañía supone un punto y aparte en la cultura vasca, difundieron y difunden nuestra identidad por el mundo.

Creo que Fermin ha sido siempre un adelantado a su tiempo; no ha parado de buscar nuevos sonidos, nuevas ideas.

Fermin Muguruza. Foto: Ricardo Rubio,

¿Cómo explicarías cómo es Fermin Muguruza a alguien que no lo conozca?

Le diría que es alguien que siempre ha buscado música innovadora, que ha mezclado diferentes sonidos en busca de nuevas músicas.

¿Qué canción le pondrías para presentárselo?

Le pondría a esa persona diferentes canciones, que muestren esa evolución. Empezaría desde las primeras maquetas, y seguiría con Negu, el disco que publicó con Dut, Euskal Herria Jamaika Clash…

Le subrayaría su evolución artística a través de diferentes canciones.

¿Qué une tu música o tu visión de la música con la obra de Fermin?

Creo que existe una relación bastante estrecha. No limito mi música a ningún estilo concreto, y me encanta jugar con la música: probar nuevos sonidos, buscar y encontrar nuevas conexiones…

Creo que esto relaciona estrechamente nuestra movida con lo que hace Fermin.

¿Irás a algún concierto de la gira por el 40ª aniversario de Fermin?

Sí, de momento sé que iré a dos conciertos: el de Miribilla, y, el año que viene, el de Anoeta. Eso de momento, ya que espero ir a alguno más.

¿Qué canción no le perdonarías que dejara de tocar?

No le perdonaría que no tocara "Amodiozko kanta". Es mi canción preferida, y, por supuesto, la cantaría encantada junto a él.

¿Qué le dirías o le has dicho a Fermin frente a frente? ¿Qué mensaje te gustaría hacerle llegar?

Muchas cosas. Le preguntaría más sobre su carrera, cosa que ya he hecho cuando he podido hablar un poco con él.

Me flipa escuchar a Fermin, es una enciclopedia humana.

¿Qué planes tienes en torno a tu proyecto musical?

De momento, disfrutar, gozar de lo que hacemos. Siempre estamos esperando al próximo paso, y se nos olvida disfrutar del presente.

Siempre andamos liados y disfrutando, pero estoy tratando de vivir el presente.